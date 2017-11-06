Сегодня утром с участием президента РТ Эмомали Рахмона в махалле Зарафшон на столичной улице Бобо Хамдама был сдан в использование новый 9-ти этажный дом для сотрудников органа прокуратуры страны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, строительные работы в проводились на площади 0,18 гектаров выделенной земли, общая площадь под строительство объекта составляет 646,1 квадратных метров.

Проект строительства здания разработан ОАО Научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт «САНИИОСП», а проектная стоимость объекта составляет почти 17 млн. сомони средств республиканского бюджета.

Отмечено, что для строительства здания хорошего качества и соответствующего современным стандартам было потрачено 3 млн. сомони.

Также сообщается, что строительно-монтажные работы завершил ООО «Иморатсоз». Данное здание имеет автостоянку общей площадью 590 квадратных метров, а для детей жильцов построена детская площадка на площади 255 квадратных метров.

Данный жилой дом состоит из 54 квартир, в частности, 18 трёхкомнатных квартир, 18 двухкомнатных квартир и 18 однокомнатных квартир, площадь жилищных квартир занимает от 57 до 83 квадратных метров.

В пресс-центре сообщили, что Эмомали Рахмон в ходе осмотра условий здания, дал высокую оценку качеству завершенной работы, и призвал счастливых обладателей квартир органа прокуратуры служить народу и Родине еще больше, чем прежде.

В свою очередь обладатели жилищных квартир выразили свою благодарность главе государства за постоянные поддержки, и отметили, что подобная признательность делает их ответственными и заинтересованными в исполнении своих служебных обязательств.