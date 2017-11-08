Сегодня, 7 ноября, 100 лет Октябрьской революции. Век назад 7 ноября (26 октября по старому стилю) царская власть в Российской империи пала, и пришла власть Советов. Довольно быстро она распространилась и по Средней Азии.



Всё, что имеют сегодня страны региона, – наследие той самой революции. Все достижения и проблемы тоже.



Добыча полезных ископаемых в республиках Центральной Азии – результат труда хомо советикус. Лёгкая промышленность Узбекистана – тоже результат труда советского человека.



Языковые и национальные проблемы – результат перегибов советской власти. Перевод казахского на латиницу – закономерный ход исторического маятника, запущенного 100 лет назад.



Наш партнер «Открытая Азия» вспоминает, как революция пришла Центральную Азию, как советская эпоха уходила и какое впечатление оставила в разных республиках.

В Узбекистан Советы пришли за полтора месяца до Октябрьской революции

100 лет назад, в сентябре 1917 года, в столице Туркестана разворачивались драматические события. 12 сентября (по старому стилю) Ташкентский совет рабочих и солдатских депутатов объявил о переходе власти к Советам и создал Временный революционный комитет. Это произошло за полтора месяца до Октябрьской революции в Петрограде. Бывшая колония Российской империи опережала события в её столице. В состав Ревкома вошли представители большевистской и других левых партий.

Ташкент

В конце сентября (по старому стилю) в Ташкент прибыли войска из Петрограда. А в октябре (по старому стилю), когда империя пала, Совет большевиков окончательно установил свою власть во всём Туркестане.

Параллельно 26 ноября 1917 года в Коканде под руководством мусульманской партии «Шуро-и-Исламия» был созван IV Всетуркестанский курултай мусульман. На съезде присутствовало около 200 делегатов. На следующий день курултая Туркестан был объявлен «территориально автономным в единении с федеративной демократической Российской республикой».

Коканд

На Курултае решили назвать новое государственное образование «Туркистон мухториати» («Туркестанская автономия»). Новое государственное образование просуществовало всего три месяца – в январе 1918 года оно было ликвидировано прибывшими из Москвы войсками под командованием большевиков. Так Узбекистан стал советским.

Флаг Туркестанской автономии

С распадом СССР в этой республике начался процесс пересмотра истории советского периода. Вместо понятия «Октябрьская революция 1917 года» принято употреблять термин «Октябрьский переворот». Начиная с 1991 года праздник 7 ноября отменён.

В Кыргызстане 7 ноября до сих пор праздник

Это страна (пожалуй, на всём постсоветском пространстве), где наиболее лояльно оценивают результаты Великой Октябрьской социалистической революции.



По крайней мере, так было до недавнего времени. Однако в этом году – накануне 100-летия революция – уходящий президент Алмазбек Атамбаев инициировал новый праздник «Дни истории и памятки предков», который будут отмечать ежегодно 7 и 8 ноября.



Сам Атамбаев пока не объяснил, зачем понадобился новое торжество. А вот в тексте его указа говорится, что это сделано «в целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам».

Алмазбек Атамбаев подписывает Указ

В этом же документе сформулировано отношение к Октябрьской революции:

«Революция создала кыргызскому народу предпосылки для возрождения собственной государственности. Однако в последние годы 7 ноября утрачивает значение».

Появление нового праздника вызвало неоднозначную реакцию в Российской Федерации. Так, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сообщил о намерении внести в парламент поправку, которая запретит гражданам Кыргызстана управлять автомобилями по национальным водительским удостоверениям (в июле 2017 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам республики ездить, имея не местные, а кыргызские права, – прим.ОА).



– Делалось это только из политических соображений, потому что в Киргизии русский язык как второй национальный. Но сейчас мы видим, что киргизы сделали национальным праздником день восстания Киргизии против России, – сказал Лебедев.



В итоге властям Кыргызстана пришлось объяснять по поводу Указа «Об установлении Дней истории и памяти предков». Было сказано, что он создан для наполнения 7 ноября новым смыслом. Хотя этот день до сих пор отмечается в республике как национальный праздник и является выходным.

Что касается самих событий 1916 года, то, по мнению многих граждан республики, они совершенно справедливо трактуются позитивно: Октябрьская революция дала шанс не только кыргызам, но и другим народам, жившим под колониальным гнётом, сохраниться и обрести в течение ХХ века собственную национальную государственность.



Всё, что связано с событиями августа и осенних месяцев 1916 года, ни для одного кыргызстанца праздником никогда не были и не станут. Это национальная трагедия, жертв которых в стране будут чтить всегда.



Парламент Кыргызстана в первом чтении уже принял данный законопроект. Впрочем, появление нового праздника не отменило праздник старый – собственно День Великой Октябрьской революции. По крайней мере, пока.



Впрочем, возможный отказ от 7 ноября встревожил отдельных представителей общественности.



Например, журналист Людмила Жолмухамедова с горечью отметила:

– Эта дата утрачивает значение. Ну да... Все что было создано социалистическим государством уже давно растащено, разворовано, оболгано... Какое уж тут значение.

Вступились за 7 ноября и коммунисты:

– Этот день важно оставить как День Великой Октябрьской социалистической революции. Не знаю, как другие, но кыргызский народ придаёт важное значение Октябрьской революции. При этом мы не против отмечать 8 ноября как День истории и памяти предков, – сказал лидер Партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев.



Конечно, революция жива в Кыргысзтане не только в празднике. Тут немало памятников видным революционерам. Их гораздо меньше, чем в советские времена, но они есть.



Например, недалеко от железнодорожного вокзала стоит памятник Михаилу Фрунзе. То, что его установили в «воротах города», вполне логично, поскольку столица Киргизской ССР носила его имя.

Памятник Михаилу Фрунзе

Именно под его руководством была проведена кампания по возвращению Советами контроля над Центральной Азией.



«Как признаётся даже в официальных версиях событий того периода, данная военная кампания ставила целью не только борьбу с антибольшевистским сопротивлением, но и приведение местных советов под контроль центра и устранение идеологических отклонений. В 1920 году Фрунзе взял Хиву и Бухару, но в Фергане и восточной части Бухарского эмирата, а также на части туркменских земель, разгорелось сельское антисоветское движение, известное под названием басмачества. Подавить басмаческое движение Красной армии не удавалось до 1926 года», – пишет Eurasianet.org.



В центре Бишкека есть и Памятник борцам революции. В центре композиции – историческая личность – Уркуя Салиева, отдавшая свою жизнь за идеалы коммунизма.

Сейчас этот памятник чаще называют «памятник борцам той революции». Поскольку в Бишкеке есть монумент, посвящённый революционным событиям уже в новейшей истории страны.



Впрочем, и 100 лет назад Кыргызстан был самой революционный территорией Центральной Азии.



«После победы большевиков в ташкентском восстании советская власть установилась сначала в южных областях Кыргызстана, первыми тут стали Сулюкта и Кызыл-Кия. Местные советы были очень хорошо организованы, у них были очень хорошие контакты с Москвой, Петроградом и Ташкентом. Весной 1918 года Советы были учреждены уже во всех местных волостях, аилах и кишлаках», – говорится в материале «История Кыргызстана глазами очевидцев».



В декабре 1917-го новая власть победила в Джалал-Абаде, в январе 1918-го – в Оше. В Северном Кыргызстане она закрепилась сначала в Таласе, 5 января 1918 года – в Пишпеке (советском Фрунзе, нынешнем Бишкеке, – прим. ОА), в феврале – в Токмоке. Для защиты советской власти создавались отряды красногвардейцев из добровольцев. С их помощью была установлена советская власть на Иссык-Куле и в Нарыне.



В середине 1918-го советская власть победила во всем Кыргызстане.



Конечно, в Кыргызстане немало и памятников вождю мирового пролетариата – Ленину. Главный стоит в Бишкеке. Его, правда, перенесли, но всё же не разрушили. Некоторые памятники Ильичу и вовсе созданы на века.

Вождь мирового пролетариата высечен анфас в плотине Кировского водохранилища

Однако мест, где Ильич жив, в Кыргызстане всё меньше. Накануне мэр Балыкчы решил снести монумент (что вызвало возмущение активистов), а президент Атамбаев распорядился переименовать пик Ленина в пик Манаса.

Бывший пик Ленина

​​​​​​​Казахстан долго сопротивлялся революции, а из СССР вышел последним

Триумфального шествия революции по Казахстану, как это преподносилось в недавнем прошлом, на самом деле не было. Её установление в крае, говорится в статье на сайте Bibliotekar.kz растянулось до весны 1918 года.

Ахмет Байтурсынов Фото с сайта economics.kazgazeta.kz

Казахский общественный и государственный деятель, член Коммунистической партии большевиков (ВКП б) лингвист, переводчик (который спустя 19 лет, в 1937 году, был репрессирован советской властью) Ахмет Байтурсынов в статье «Революция и киргизы» писал:

«Насколько понятна была киргизам Февральская революция, настолько же непонятной показалась им Октябрьская революция… Как происходило большевистское движение в центральных частях России, киргизам было неизвестно. На окраинах же оно сопровождалось насилиями, грабежом, злоупотреблениями и своеобразной диктаторской властью… движение на окраинах часто представляло собой не революцию, а полнейшую анархию».

Тут стоит напомнить, что с XVIII века Казахстан был в составе Российской империи. Преобразования, происходящие у соседа, доходили и до здешних мест. К лету 1917 года в Казахстане уже было Временное правительство. Но народ был им не доволен. Оно не ставило будоражащий на тот момент людей вопрос – о национальной автономии.



Этому и был посвящён Всеказахский съезд, прошедший 21—26 июля 17-го года в Оренбурге, на который собрались представите¬ли почти из всех областей Казахстана. Звучали предложения создать Оренбургский муфтият.



После съезда появились две крупные партии «Алаш», выступавшая за автономию (в неё вошла интеллигенция), и её главный оппонент – пробольшевистская "Уш-Жуз" …

Фото с сайта Avestnik.kz Алихана Букейханова (в первом ряду четвертый слева), казахского национального лидера, во время этих съёмок ещё только ожидает первая политическая ссылка в Самару, откуда он вернётся лишь после Февральской революции 1917 года, чтобы создать и возглавить демократическое казахское государство «Алаш»/

В спорах, в том числе и в печати, прошли конец лето и половина осени.



6 ноября (24 октября по старому стилю, отсюда и название «Октябрьская революция») 1917 года в Петрограде началось вооружённое восстание. 7 ноября Военно-революционный комитет объявил о низложении Временного правительства. Империя пала.



Революция в центре, установление советской власти в сопредельных крупных городах – Ташкенте, Омске, Оренбурге, Астра¬хани – не могли не повлиять на настроения в Казахстане. Однако процесс растянулся на четыре месяца – с конца 1917 года до марта 1918-го.



В Сырдарьинской, Акмолинской областях и Букеевской Орде, где у большевиков был перевес, а сторонники Временного правительства не смогли оказать сопротивление, советская власть победила мирным путём – рабочие и бедные крестьяне прочным большинством вошли в Советы (избираемые представительные органы публичной власти, – прим. ОА).



В Тургайской, Уральской и Семипалатинской областях, наоборот, главенствовали сторонники противники большевиков. Там вопрос решался вооружёнными восстаниями с привлечением красногвардейских отрядов.



Упорно сопротивлялись так называемые войсковые правительства Уральского, Семиреченского, Сибирского и Оренбургского казачьих войск. В тех краях, особенно в Уральске, было много бежавших из центра белогвардейцев.



Самый известный казахский революционер – Амангельды Иманов. Он организовал национально-освободительного восстания в 1916-м, а через год активно устанавливал советскую власть в Тургайской области (ныне – Костанайская).



Но и после весны 18-го года всё устаканилось не сразу. Гражданская война привела экономику Казахского края в катастрофический упадок. Усугубляла положение продовольственная развёрстка – обязательная реквизиция излишков скота и продуктов для нужд армии и пролетариев в городах. Резко сократились посевные площади, упала урожайность. В ещё более тяжёлом положении было животноводство. Поголовье скота с 1918 по 1921 год сократилось почти на 11 миллионов голов.

Голод в Казахстане Фото с сайта E-history.kz

В этот и без того тяжёлый период центральные власти объявили о увеличении продразверстки в Сибири и Казахстане. Сегодня историки оценивают это как грабительскую кампанию.



В конце концов народ восстал. В начале 1920 года повстанческие движения охватили Актюбинский и Усть-Каменогорский уезды, в конце июня взбунтовалось население Прииртышья между Павлодаром и Семипалатинском, во главе борьбы встал есаул Шишкин.



В Кустанайском и Петропавловском уездах появились многочисленные партизанские отряды, активизировалась антибольшевистская борьба в Семиречье. Наиболее крупным был мятеж кавалер ордена Красного Знамени, героя гражданской войны Александра Сапожкова, большого авторитета в Западном Казахстане.



Восстания продолжались до 1921 года, но были подавлены властями...



После революции и установления советской власти в Казахстане было ещё много событий, ужасных, хороших, всяких: великий джут – голод, который сегодня считается искусственно созданным и от которого погибли около миллиона человек; репрессии 30-х годов, насильственное переселение других народов СССР в Казахстан, Карлаг и Гулаг, Великая Отечественная война и победа в ней, поднятая целина, Байконур и первый человек в космосе, развитие науки и открытие месторождений...

Кстати, Казахстан объявил о своей независимости самым последним из всех советских республик. Более того, он последним вышел и из состава СССР. Даже после России. Союз распался 8 декабря 1991 года, а Верховный Совет провозгласил Казахстан суверенным государством 16 декабря.



Теперь эта дата – главный праздник в стране. С 1992-го 7 ноября перестал быть красным днём в казахстанском календаре. Изменилось и отношения ко многим событиям, произошедшим за эти сто лет. Оно не стало резко отрицательным, прошлое не предано забвению. По-прежнему существует и даже сидит в Парламенте Компартия. Улицы по-прежнему носят название казахских революционеров, а памятники коммунистам если и перенесли с площадей на окраины городов, то, как и в Кыргызстане, не уничтожили. Хотя немалая часть граждан, относящих себя к национал-патриотам, те времена проклинает.

Таджикистан

Буквально за год до того, как в России произошла революция, территория современного Таджикистана уже успела пережить шок восстания, люди приходили в себя и новых приключений им не хотелось. Дело в том, что в 1916 году Российская империя отчаянно нуждалась в людях для пополнения своих войск, которым на огромном фронте от Прибалтики до Закавказья и Месопотамии противостояли немцы, австрийцы, венгры, словаки, турки и многие другие народы, населявшие сразу три империи – Германскую, Австро-Венгерскую и Османскую.

На фронт уже были призваны не только запасники младших возрастов, недавно отслужившие в армии, мужчины сорока-пятидесяти лет, в стране шла тотальная мобилизация, которая к 1916 году докатилась до этих мест.

Сформирован отдельный Таджикский кавалерийский дивизион, завоевавший славу в тяжелых боях и боевых операциях против бандформирований Ибрагим-бека, 1926 год

В Туркестанском генерал-губернаторстве в то время проживало более десяти миллионов населения, из них лишь около пяти процентов – европейцы. В июне 1916 года правительство выпустило указ о мобилизации на тыловые работы мужчин из местного населения. Это и послужило первоначально причиной волнений среди населения Туркестана (в том числе кыргызов и казахов). 4 июля в Ходженте начались волнения с требованием прекратить мобилизацию, уничтожить составленные списки «трудармейцев». Всё это сопровождалось погромами местной администрации, полицейских участков и убийствами. Местная администрация почти две недели пыталась справиться с волнениями силами местной полиции, и 17 июля генерал-губернатор вынужден был ввести военное положение.

В конце концов, то восстание всё-таки подавили, погибли сотни тысяч повстанцев по всему Туркестану, местное население стали отправлять на фронт. Через пару лет, полученные навыки на фронте, многие призывники из Туркестана применили на практике против тех, кто их туда отправил: до Центральной Азии тоже добралась революция.

На территории современного Таджикистана, как и в большей части региона (несмотря на то, что потом писали советские учебники истории) новые идеи приняли с недоверием. При этом центр уже новой большевистской власти пытался всячески склонить людей на свою сторону.

Гиссарский экспедиционный отряд готовится к параду на площади кишлака Дюшамбе, 1921 год

Например, 7 декабря 1917 года было опубликовано воззвание, составленное Иосифом Сталиным и подписанное Владимиром Лениным, в котором провозглашалось их право свободно устраивать свою национальную жизнь. В нем было сказано:

«Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей мощью революции и ее органов – Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Но на это воззвание местное население особенно не успокоило. Так, свидетель тех событий, уроженец территории современного Таджикистана мулло Мухаммадали Балджувони, написал в 1920-х годах книгу воспоминаний, в которой рассказал о том, как население Бухары восприняло бегство эмира Алим-Хана:

«Выслушав доклад о сдаче города, эмир глубоко вздохнул и сказал: «Такова судьба. Делать нечего, надо уходить». Затем Алим-хан и его приближенные разместились в 6-7 фаэтонах и покинули город. Тысячи людей, не выдержав, начали стонать и плакать. Дочери, матери, сыновья и отцы, не стесняясь друг друга, кричали: «Вой шариат!», «Вой дини ислом!» («О, шариат! О, исламская религия!»). Это было для них сильнейшим потрясением. Падение эмира в массовом представлении явилось ударом по самой исламской религии. В тот же день, следуя примеру правителя, тысячи конных, пеших, военных и гражданских отправились прочь из города».

Красноармейцы Гиссарского экспедиционного отряда Красной Армии на подступах к Дюшамбе, 20 февраля 1921 года

В 1920 году эмир Алим-хан покинул Бухару и перебрался на территорию современного Таджикистана. Здесь близ нынешнего Душанбе, и в Гиссаре – на западе страны, у него были резиденции. И отсюда он пытался вести контрнаступление против Советов. Амиру Саиду Алим-хану удалось собрать значительные военные силы в районах Куляба, Гиссара и Душанбе. В середине ноября 1920-го его войска выдвинулись на запад и заняли Байсун, Дербенд и Шерабад. К концу 1920 и началу 1921 года численность военных сил Алим-хана достигла 10 тысяч человек. К его армии присоединились отряды Ибрагим-бека. На основе соглашения Бухарской Республики и РСФСР против Алим-хана была организована специальная гиссарская военная экспедиция, в результате которой его силы были разбиты, и он вынужден был бежать в Афганистан.

Через три года здесь была образована Таджикская Автономная советская социалистическая республика в составе Узбекской ССР. В 1929 году эта автономия получила статус отдельной республики в составе Советского Союза и стала Таджикской советской социалистической республикой.