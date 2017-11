В эти выходные в Саудовской Аравии прошли массовые задержания членов королевской семьи и связанных с ней людей. Среди подозреваемых в коррупции оказался в том числе принц Аль-Валид, который пытался налаживать связи с Россией, пишет РБК.

«Поставили личные интересы выше общественных»

Вечером 4 ноября король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ по борьбе с коррупцией и заявил, что намерен полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах страны. Как объяснил монарх, в высших правительственных кругах оказались люди, «которые ставят свои личные интересы выше общественных», чтобы незаконным образом обогащаться.

Вскоре после этого телеканал Al Arabiya сообщил о массовых задержаниях: в коррупции заподозрили 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, четырех действующих и «десятки» бывших министров. В их числе — принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд​ и бывший глава Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль-Сауд. Что именно сделали представители саудовской династии, не объясняется. Однако агентство Bloomberg сообщило, что Аль-Валид, в частности, был задержан в своем лагере в пустыне.

В понедельник, 6 ноября, высокопоставленный саудовский чиновник рассказал, в чем обвиняют задержанных. Миллиардера Аль-Валида подозревают в отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве у чиновников.

Крупнейший саудовский бизнесмен и совладелец Citigroup аль-Валид бин Талал

Принц Митаб бен Абдалла обвиняется в растрате, найме мертвых душ, передаче госконтрактов собственным компаниям, среди которых называют сделку на $10 млрд на поставку раций и бронежилетов. Бывший министр финансов Ибрагим аль-Ассаф обвиняется в растрате средств при расширении Великой мечети Мекки. Кроме того, его подозревают в использовании служебного положения и конфиденциальной информации при осуществлении сделок с землей. Экс-губернатор Эр-Рияда принц Турки ибн Абдулла, по мнению властей, тоже снабжал контрактами собственные компании, а также допустил злоупотребления при строительстве метро.

Принц против принца

На фоне обрывочных данных из Саудовской Аравии появились разные версии, какую цель преследовал 81-летний монарх. Как сообщает агентство Bloomberg, задержания лишь усилили слухи о том, что король Салман тем самым расчищает путь к трону для своего 32-летнего сына Мохаммеда ибн Салмана Аль-Сауда. Именно его сторонник Халед Айяф заменил Митаба на посту главы Министерства нацгвардии. Собеседники агентства указали на тот факт, что в последние месяцы ответственные посты занимали именно люди из окружения наследного принца, а Митаб с трудом удерживал свои позиции.

Мохаммед ибн Салман Аль-Сауд (Фото: Юрий Кочетков / EPA)

Эксперт по Ближнему Востоку Хани Сабра рассказал Bloomberg, что усиление позиций наследного принца ранее вызывало недовольство среди многих влиятельных саудитов. Теперь же, когда Халед Айяф возглавил ведомство, считавшееся оплотом клана прежнего короля Абдаллы, предсказать реакцию внутри королевской семьи практически невозможно.



Специалисты с большим удивлением восприняли задержание Аль-Валида, который неоднократно выражал свою лояльность как королю Салману, так и его сыну. Так, например, в сентябре на небоскребе Alwaleed Kingdom Tower демонстрировался огромный портрет монарха в честь национального праздника. Однако Market Watch указывает, что принцу могли припомнить его родственников. Если сам Аль-Валид не претендовал на ведущую роль в управлении государством, то его отец Талаль бен Абдул Азиз активно выступал против продвижения принца Мохаммеда. Быструю же зачистку внутри правящей династии источники издания связывают с якобы принятым решением Салмана уйти на покой уже в конце этого или в начале следующего года.

Лицом к Ирану и спиной к Трампу

Задержание Аль-Валида вызвало удивление среди его бизнес-партнеров. Как сообщает The New York Times, его не случайно называли ближневосточным Уорреном Баффетом. Forbes оценивает состояние принца Аль-Валида в $18 млрд, что позволяет ему занимать 45-ю строчку в рейтинге богатейших людей мира. Он владеет 95-процентной долей в Kingdom Holding и является крупнейшим акционером одного из международных финансовых конгломератов Citigroup (более 6% акций). Ему также принадлежат доли в таких компаниях, как Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), Twitter, 21st Century Fox, Disney. Он также владеет отелями George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке.

Мохаммед ибн Салман Аль-Сауд и Дональд Трамп (Фото: Mandel Mgan / EPA)

Как указывает The New York Times, арест принца был произведен на фоне укрепления дружбы между принцем Мохаммедом и американским президентом Дональдом Трампом. Аль-Валид, несмотря на непростые отношения между Эр-Риядом и Тегераном, несколько лет назад собирался инвестировать в иранскую экономику и отказался от этой идеи из-за жесткой позиции короля Салмана. Мохаммед же в своих взглядах на Тегеран ни в чем не противоречит Трампу.

При этом стоит отметить, что с Аль-Валидом у Трампа отношения не сложились. Еще во время предвыборной кампании в США бизнесмены обменялись колкостями. Принц назвал кандидата от Республиканской партии «позором для Америки», а Трамп в Twitter окрестил его «обдолбанным принцем, который пытается контролировать американских политиков при помощи денег своего папаши».



Это противоречило в том числе заверениям Аль-Валида, что свое состояние он сделал сам. Принц утверждал, что отец подарил ему всего лишь дом и выделил $30 тыс. на образование и еще $300 тыс. в виде кредита. Аль-Валид никогда не рассказывал, каким образом ему удалось быстро разбогатеть, хотя Business Insider указывал, что большинство успешных вложений принца связано со сделками с недвижимостью.

Аль-Валид и Россия

Интересовался Аль-Валид и проектами в России. Так, в августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы кредитной организации в ее капитал может войти принц Аль-Валид. «Принц является крупнейшим акционером Citigroup (более 6% акций). Он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановления работы финансового учреждения», — сообщила тогда пресс-служба Хотина. Однако это могло бы стать возможным только в случае возобновления деятельности «Югры», которую ЦБ лишил лицензии. Принц приезжал в Москву, где провел переговоры с Хотиным.

Представитель бизнесмена пояснил тогда «Коммерсанту», что у Аль-Валида и Хотина уже есть совместный бизнес-проект под названием Four Seasons. Принц совместно с Биллом Гейтсом владеет 95% акций сети отелей Four Seasons, а московский отель этой сети расположен в комплексе «Москва», принадлежащем Хотину. «На сегодняшний день у принца нет никаких больших проектов в России, но он бы очень хотел что-то здесь развивать, потому что считает российский рынок крайне интересным. Плюс ко всему у них, скажем так, совпадают области инвестиций: у того и другого есть проекты в нефтяной отрасли, банковской отрасли и недвижимости», — пояснил собеседник издания.



В сентябре 2017 года Аль-Валид приехал в Чечню, где провел переговоры с главой республики Рамзаном Кадыровым. Подводя их итоги, Кадыров написал в своем Instagram, что принц готов инвестировать в Чечню, но подробностей не привел. «У меня в гостях побывал дорогой брат, принц Саудовской Аравии аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз Аль-Сауд. В ходе нашей предыдущей встречи он обещал мне, что посетит Чечню и сдержал свое слово… Мы обсудили вопросы экономического сотрудничества Саудовской Аравии и Чеченской Республики. Принц изъявил готовность принять участие в гуманитарном и инвестиционном сотрудничестве», — написал Кадыров (орфография и пунктуация сохранены).