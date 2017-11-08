Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию издания New York Times о возможном решении Международного олимпийского комитета допустить сборную России к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане при условии, что на турнире не будет исполняться гимн страны, пишет Газета.ру.

"Скорее всего, если нам предложат нейтральный флаг, участвовать в Олимпиаде-2018 мы не будем. Это было озвучено и президентом страны Владимиром Путиным, и президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым. Думаю, что это позиция и большинства спортсменов, если прямо сейчас их спросить", - заявила Журова.

Ситуацию с возможными санкциями по отношению к россиянам прокомментировали двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков и тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

— Что стоит за возможными ограничениями в отношении национальной команды России на Играх-2018?

Сергей Чепиков: Это определенного вида агрессия. Своеобразный политический заказ.

Сейчас началась парламентская неделя, и мы будем обсуждать эти известия в Комитете по спорту, вырабатывать какие-то решения. Постараемся задать нужные вопросы министерству спорта

и будем совместными усилиями противостоять этим нападкам.

Юрий Бородавко: Это еще непроверенные данные.

Американские источники, естественно, пытаются нагнетать истерию вокруг российской сборной, и верить этим новостям не хотелось бы – да и не нужно этого делать!

Это все закономерно — то, что они пытаются нас лишить абсолютно всего и унизить страну. Подобная тенденция наблюдается во всем — и в политике, и в экономике. Это далеко идущая спланированная акция. Другое дело, как МОК отреагирует на такую информацию.

Окончательное решение по участию сборной России на Играх-2018 будет принято только в декабре. Так что не стоит раньше времени нагнетать обстановку в нашей стране. Путин правильно сказал: «Нельзя допускать, чтобы Россию унижали». Нужно требовать, бороться за свои права и отстаивать их во всех международных инстанциях.