В России может быть внедрена новая методика тестирования уровня владения русским языком. Государственный институт русского языка имени Пушкина представляет сегодня новую систему тестирования уровня владения русским языком для всех, кому необходимо подтвердить его знание как иностранного.

Проверять владение языком можно будет дистанционно, результат будет отражен в сертификате международного образца, пишет газета Коммерсант.

Дистанционная методика распространится на все тесты, которые уже проводятся, включая тестирование для детей школьного возраста, тестирование для взрослых для повседневного и делового общения, лиц, работающих в международном туристическом бизнесе, а также для мигрантов, которые сдают язык для временного проживания и работы в России.

По словам руководителя Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике Института имени Пушкина Олега Радченко, раньше для проведения теста на знание русского языка как иностранного специалист института выезжал в другую страну, чтобы на месте контролировать процесс тестирования.

После экзамена он возвращался со всеми материалами, и их проверяли вручную. «Сейчас у нас появляется возможность предоставить нашим локальным центрам в стране и в мире доступ к системе, которую мы разрабатываем в нашем институте. Теперь человек садится за компьютер и на нем решает все задания, которые с этим тестированием связаны. Там есть задания на чтение, аудирование, задания, связанные с лексикой и грамматикой, — все выполняется в компьютере, и компьютер его же и проверяет», — сказал Радченко.

По его словам, для тестирования речевых навыков пользователю также не понадобится преподаватель: экзаменуемый будет отвечать на реплики компьютера, а специалисты затем оценят запись беседы. Традиционной проверке будет подвергаться только творческая часть письменного теста, в которой требуется написать текст от руки: «Рукописный текст дополнительно подтвердит личность того, кто писал, — считает Радченко. — Человек пишет текст от руки, он сканируется, отсылается нам, и мы его проверяем». Видеозапись тестирования поможет избежать списывания, а на входе местные наблюдатели из партнерской сети института будут устанавливать личность каждого экзаменуемого. После завершения тестирования сотрудники локального центра будут еще раз самостоятельно проверять персональные данные претендентов.

На данный момент в России пять учреждений, уполномоченных проводить тест на знание русского языка как иностранного (ТРКИ): МГУ, СПбГУ, РУДН, Томский государственный университет и Госинститут имени Пушкина с сетью локальных центров (210 в России и более 60 в мире).

Институт с 2013 года является научно-методическим и информационно-аналитическим центром правительственной программы продвижения русского языка и образования на русском языке. ТРКИ состоит из аудирования, чтения, проверки навыков письма и устной речи, а также заданий по лексике и грамматике. Результат оценивается по 100-балльной системе — для успешной сдачи экзаменуемый должен набрать минимум 60. Разработчики дистанционной методики отмечают, что она охватывает все уровни владения языком от A1 до С2 и пригодна для всех существующих вариантов тестирования.

Специалисты из других вузов скептически оценивают идею максимального исключения преподавателя из процедуры теста. Так, проректор по дополнительному образованию РУДН Анжела Должикова напомнила, что тесты на знание языка по своему смыслу являются не заградительной, а адаптационной процедурой, поэтому нельзя полностью исключать живое общение с преподавателями. Она также подчеркнула, что российские студенты и школьники не сдают на компьютере экзамены по иностранным языкам: «Я поддерживаю компьютеризацию всех стандартизированных тестов, однако процедура аудирования и говорения должна проводиться преподавателями».

По словам разработчиков, апробация дистанционной методики уже проведена во Вьетнаме, по ее итогам были выявлены проблемы технического характера. Следующие тестирования планируются в Испании, США и ряде других стран. В Институте имени Пушкина считают, что внедрение системы возможно уже в январе-феврале 2018 года.