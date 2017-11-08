Однако отопление сегодня есть не у всех столичных жителей, и многие используют электрообогреватели.

Душанбинская «ТЭЦ-2» в связи с наступившим похолоданием увеличивает подачу электроэнергии и тепла потребителям.

«Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения жителей и предприятий столицы «ТЭЦ-2» города Душанбе намерена нарастить сжигание угля и увеличить мощности», - сообщает пресс-служба ОАХК «Барки точик».

В сообщении отмечается, что столичная ТЭЦ-2 начала функционировать в конце октября. В настоящее время ее производственная мощность составляет 240-260 МВт электроэнергии и 30-35 Гкал/час тепла.

«Одновременно продолжаются работы по подключению объектов социальной сферы и жилых домов к отоплению, - говорится в сообщении. – С наступлением холодов постепенно будут увеличены мощности второй очереди теплоэлектроцентрали».

Со ссылкой на таджикских синоптиков в «Барки точик» отмечают, что на страну надвигается холодный циклон, ожидается постепенное понижение температуры во всех регионах республики.

Между тем, глава «Барки точик» Мирзо Исмоилзода в очередной раз призывает граждан страны к бережному потреблению электроэнергии.

Исмоилзода отмечает, что ежегодно увеличивается численность населения страны, создаются новые предприятия, что требует дополнительные объемы электроэнергии.

«Экономное потребление электроэнергии, полная и своевременная ее оплата обеспечивает стабильную работу оборудований и станций энергетической системы», - заключается в обращении главы «Барки точик».

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