Генконсульство Таджикистана в Санкт-Петербурге в течение трех дней проведет прием таджикских граждан, проживающих в Калининграде.

С 7 по 10 ноября в городе Калининград Российской Федерации будет проводиться консульский прием граждан Таджикистана по вопросам оформления документов. Осуществлять прием граждан Таджикистана, проживающих в Калининградской области, будут сотрудники Генерального консульства РТ в Санкт-Петербурге, сообщила "АП" Почетный консул Республики Таджикистан в Калининграде Солиха Исаева.

Консультации будут касаться вопросов оформления заграничных паспортов, выдачи свидетельств для возвращения на родину и других справок, а также будет проводиться правовые консультации.

Прием граждан будет осуществляться с 10 до 17:00 по адресу: Калининград, Советский проспект, д.13, кв. 513. Телефон для справок: +79673492944.

Отметим, что генеральное консульство Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге было открыто в марте 2017 года, генконсулом был назначен Давлатали Назризода, который также занимается решением вопросов граждан Таджикистана на территории не только Ленинградской, но и соседних областей России.

В настоящее время в Российской Федерации также функционируют еще три генконсульства Республики Таджикистан - в Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске. Необходимость открытия новых консульств в этих городах была продиктована тем, что в них проживает и работает большое количество граждан Таджикистана, находящихся в РФ.