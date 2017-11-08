В центре Душанбе начали сносить жилые дома, называемые в народе «дома с арками», которые находятся на проспекте Ленина (ныне - Рудаки). Извещение о предстоящем сносе этих домов жильцы получили в начале августа, многим выплатили компенсацию, и они переехали в другие места. Но не все жильцы готовы освободить жилье и взять деньги. Почему, разбирался корреспондент «АП».

«Как же все несправедливо»

О сносе домов с арками, построенных в 50-х годах ленинградскими архитекторами, поговаривали давно, лет пять, но серьезно к разговорам жильцы стали прислушиваться, когда в спешном порядке снесли здания Министерства сельского хозяйства и мэрии города, чтобы построить парламентский комплекс. Вот тогда стало понятно, что снос неминуем, так как территория будущего комплекса будет располагаться именно на месте их домов. А домов здесь несколько, в том числе № 54, 56 и 58, а внутри двориков расположены еще и одноэтажные постройки барачного типа, которые относятся к улицам Бохтар, Шота Руставели и Техрон.

Некоторые жильцы сносимых домов недовольны процессом переселения. «Владельцам приватизированного жилья обещали компенсацию в 1000 долларов за квадратный метр, но угрозами и шантажом чиновники вынуждают людей соглашаться на мизерные компенсации и фактически насильно выселяют. Часть соседей сопротивляется, но некоторые уже согласились», - пишут комментаторы в соцсетях.

«Моя бабушка живет на улице Бохтар в двухкомнатной квартире барачного типа, где у нее есть дворик и постройки, все приватизированные, - пишет один из пользователей соцсетей. - Так ей предложили взять 20 тысяч долларов и выселяться. За такие деньги равнозначное жилье не купишь. Как же все это несправедливо…»

Мы решили пройтись по этим домам, чтобы узнать, как идет процесс переселения. Ведь власти дали срок – до 1 ноября освободить помещения, так как дома будут ломать без предупреждения. Из 335 квартир и домов барачного типа, которые расположены на этой территории, переселились порядка 90% населения. Во дворе дома №54 слышится грохот и треск: вместо окон на многих этажах – зияющие дыры, во дворе – гора досок, балок, металлических труб и швеллеров, такое ощущение, что ты попал на какой-то базар стройматериалов. Пока беседовала с некоторыми жильцами, которые не успели еще переехать, то и дело к нам подходили по одному-два человека и спрашивали, продает ли кто-нибудь старые батареи или двери.

У одного из подъездов в грузовик загружали старую мебель, с верхнего этажа другого подъезда на улицу летели огромные балки.

У одного из подъездов молодая женщина ругалась с рабочими, которые отрезали перила в подъезде. «У меня маленькие дети, мы живем на третьем этаже и по некоторым причинам пока не переезжаем. Но это не значит, что нас должны лишить всего; сегодня перил нет, завтра отключат воду, потом свет… Разве такое возможно?» - возмущается она.

Возле следующего дома – другая картинка: старушка лет 80 долго вглядывается в окно одной из квартир, как будто хочет запомнить все очертания до недавнего времени родной обители. Я подошла к ней, чтобы поговорить, но она тяжело вздохнула и махнула рукой, мол, оставьте меня в покое.

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«Тот, кто доволен, уже переехал»

Вначале мы поговорили с теми, кто уже переехал и обустроился на новом месте. Одними из них является семья Рахимовых, у них было в «доме с арками» две квартиры и бабушкин дом в постройках барачного типа. Семья смогла приобрести на выданную компенсацию две квартиры в многоэтажном доме в 82-м микрорайоне. «Это не центр, но мы довольны: банковское отделение, салоны мебели и красоты - все рядом»,- сказали они.

Другая семья – Раджабовых - тоже смогла купить дом и две квартиры в районе Водонасосной взамен трех квартир, что имели здесь.

Кстати, рядом с «арками» красуются две многоэтажные новостройки - как их называют, «газпромовские дома». Так, по словам местных, как только пошли разговоры о сносе домов на Рудаки, в новостройке цены резко подскочили - до $1200 за квадрат. «Пустых квартир здесь уже давно нет, все занято, так что о равноценном жилье нечего и говорить», - отмечает один из жителей «арки».

По словам жильцов дома 54 на Рудаки, специальная комиссия из хукумата проверяла состояние жилплощади, оценивала качество ремонта.

- Вначале обещали 1250 долларов за квадратный метр, потом переиграли и жилые помещения оценили от $1150 до $930 за квадратный метр, а нежилые оценивали по другим параметрам и давали от $400 до $600 за квадрат, смотря на ремонт, - говорит одна из жительниц и на вопрос, почему она еще здесь, отвечает: «Тот, кто доволен, уже переехал».

- У меня была двухкомнатная квартира с большим балконом, комиссия приходила, оценила жилплощадь, но за балкон, ванную, кухню копейки заплатили. А когда я приобрела на эти деньги дома в новостройке, то там же за всю площадь сумму считают. Это несправедливо. Думаю, нам следовало доплатить, - говорит женщина, которая прожила в этом доме 40 лет.

О том, что нужно бы доплатить, говорили и оставшиеся жильцы соседних домов, которые еще не дали согласия на переселение, а значит, и не получили денежную компенсацию от властей.

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В доме № 56, например, хозяева квартиры на втором этаже отказались сдать документы и никуда не спешат, хотя все квартиры в их подъезде уже пустые. В коридоре лежат упакованные коробки, внутри комнат вся мебель еще на своем месте. А в квартире этажом выше вовсю орудуют рабочие: комиссия разрешила забирать жильцам все, поэтому кроме оконных рам и дверей люди выламывают свои полы, батареи, кафель… Пока беседуем с хозяйкой квартиры на втором этаже, от грохота падающих балок ощущение, что потолок ее зала сейчас обвалится вместе с огромной хрустальной люстрой.

- Не боитесь? – спрашиваю хозяйку квартиры.

- Боюсь, но другого выхода у меня нет, - говорит она.

Женщина объясняет, что до 1 ноября не успевает найти подходящую квартиру.

- Мы посчитали с мужем, у нас выходит не очень большая сумма, здесь, в центре, на эти деньги купить квартиру я не смогу однозначно, - сетует она. - Мне из комиссии предлагают купить на Зарафшоне, но я не хочу там жить! Я привыкла жить в центре, почему я должна страдать?

По словам женщины, один ремонт балкона обошелся их семье в $7 тысяч, но так как документов на пристройку у них не было, комиссия не взяла эти расходы во внимание.

- Вчера участковый ходил по дворам и запретил жильцам продавать стройматериалы, - рассказывает женщина. - Нас и так морально наказали, хотят и здесь кислород перекрыть? Почему я не имею права разобрать конструкцию балкона на металл, ведь пристройка с уголками и швеллерами обошлась мне в 7 тысяч долларов?

- А сколько мы получили морального ущерба от этого переселения, кто-нибудь посчитал? – присоединяется к разговору ее соседка, женщина солидных лет, с которой они жили по соседству более 25 лет. - Муж моей подруги от стресса чуть не умер, хорошо я кардиолог, смогла оказать ему первую помощь. Мне психологически трудно сейчас представить, как я смогу жить без своих соседей, ведь мы разбежимся в разные стороны.

Непросто пришлось и владельцам помещений, в которых были расположены магазины офисной техники и прочие. Как рассказал один из них, комиссия договорилась с ним по $1000 за квадрат, а в итоге посчитали по 600. «Бороться не имеет смысла, - говорит владелец. - Больше я равнозначного помещения для бизнеса в центре не могу купить. А здесь была большая проходимость, одним словом прогорел».

​​​​​​​«Не надо бередить мне раны»

Дома барачного типа тоже почти опустели. Постучалась в некоторые из них, тщетно. Хозяева приезжают, лишь чтобы продать стройматериалы.

В одном из домов застала хозяина дома. «Не надо бередить мне раны, - сказал он сурово, указывая на дорогой ремонт, который по его словам, исчислялся сотней тысяч долларов. Кроме большой территории, у мужчины есть сауна, бассейн, пристройки. «Я не смог купить себе дом, денег хватило на квартиру, - говорит мужчина и, указывая на дорогой кафель, который сдирали со стен рабочие, сокрушается: Этот кафель уже мне не пригодится, так как качество уже не то. Не знаю, что делать с дорогим ламинатом».

В доме по соседству, где, по словам жильцов, женщина получила в результате переживаний инсульт, никто не открыл.

В другом женщина с маленьким ребенком сказала, что их семья не переезжает, потому что ее муж не согласен с решением комиссии, которая оценила их квадратные метры по низкой цене.

- Они оценивали ремонт, а вы знаете, что комиссия из хукумата наведывалась к нам в течение 9 лет, предупреждая о сносе, и просила не ремонтировать свои дома, не вкладывать в жилье, а теперь, когда оценивают по красоте ремонта, конечно, мы в большом проигрыше, - говорит она. - За свои 50 квадратов мы теперь можем рассчитывать на квартиру на Гипроземе.

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«Барачные» тоже люди

В бараке, что ближе к гаражам столичного хукумата, картинка пострашней: в стареньком невысоком домике, который, как оказалось, раньше был помещением архива Минфина, живет семья Джабборовых. В семье 13 человек, из них трое инвалидов – 2-й и 3-й группы.

- Наш отец честно проработал 40 лет в Минфине, годами стоял в очереди на жилплощадь и вот получил этот барак. Мы остались, потому что отец не согласен с теми ценами, которые установила комиссия, - рассказывает старший сын Амона Джабборова. - Пусть для кого-то это лачуга, сарай, но мы здесь родились и выросли, это наш дом. Комиссия оценила каждый квадратный метр в 380 долларов, и то только жилую площадь. Власти хотят выплатить нам порядка 38 тысяч долларов, но на эти деньги мы сможем купить себе только трехкомнатную квартиру в отдаленном спальном районе, а нас здесь три семьи, мы с братом женаты, у нас по двое детей, еще есть мои родители, сестра и брат, как мы все в ней уместимся? В хукумате говорят, пусть сыновья едут в Россию и заработают на квартиру. Я инвалид, разве я с искривленной рукой смогу заработать на жилье?

По словам молодого человека, куда только его отец не обращался – все безрезультатно. Семья живет в режиме ожидания, они еще не подписали нужные бумаги, так как не согласны с ценами.

По словам жильцов этой улочки, у их ближайшего соседа, акаи Файзулло, незрячего, инвалида 1-й группы, нет ни жены, ни детей. Комиссия даже не стала оценивать его маленькую жилплощадь и предложила сдать его в дом престарелых…

С самим стариком поговорить не удалось, так как в настоящее время живет у родственников.

​​​​​​​«С людьми, как с картошкой»

За комментариями мы обратились в штаб Межведомственной комиссии по сносу, которая находится в бывшей проходной мэрии. Но там сидели два молодых специалиста, которые лишь принимают заявления и жалобы от жильцов сносящихся домов. По их словам, тех, кто еще не переехал, всего пять семей.

Как удалось выяснить, правительственная комиссия состоит из 22 членов и ее возглавляет замминистра финансов РТ Джамшед Нурмахмадиён. В нее входят представители Госкомимущества, столичного хукумата, дирекции по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата президента, Комитета по строительству и архитектуре, Антимонопольного комитета, хукумата района Сомони, Агентства госфинконтроля и борьбы с коррупцией и других структур.

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Как пояснил первый замдиректора дирекции по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата президента Юсуф Ахмадбекзода, который также входит в эту комиссию, в общей сложности под переселение попало 325 семей, из которых по состоянию на 23 октября не подписали документы по разным причинам 12 жильцов. Всех жильцов квартир чиновник назвал поименно. Шесть квартир имеют проблемы с банками, в одной не определен хозяин, одна не приватизирована, в других не согласны с расценками, поэтому не подали документы на рассмотрение комиссии.

- Что касается домов барачного типа, то из 46 собственников домов 39 получили компенсацию за жилье и переехали. У нас в комиссии между ведомствами тоже проходят серьезные дискуссии, мы отчитываемся за каждую копейку, знаете, как с нас антикоррупционное агентство спрашивает? - объясняет он.

По словам чиновника, о сносе домов жильцам сообщили год назад, с 27 августа этого года началось финансирование.

- Это был беспрецедентный случай: 95% жильцов за два месяца уже переселены, осталось 5% - это проблемные жильцы, не делайте из этого сенсацию, - сказал чиновник, указав, что государство пошло на уступки жильцам, переведя им денежную компенсацию на счета в банки, которые они сами указали. Что касается банковских услуг (по некоторым данным, от 0,5% до 1% в зависимости от банка), на что указывали некоторые жильцы, то, по словам Ахмадбекзода, все эти суммы заложены в стоимость компенсации за квартиру.

- В редакцию жаловались, что, например, 85-летней старушке пригрозили и предложили взять 20 тысяч долларов в национальном эквиваленте, на эту сумму она не сможет себе купить квартиру здесь.

- Не было никаких угроз, я знаю, о ком вы. Зачем 85-летней женщине квартира в центре? Чем хуже район Зарафшон, где квадратный метр стоит 300 долларов? - ответил чиновник, указав при этом, что недовольные люди всегда были и будут. – Тут как с картошкой: если вы купили три килограмма картошки, то все равно какая-то часть окажется прогнившей, - сказал он.

По его словам, снос домов осуществляется по постановлению правительства. Согласно межправительственному соглашению между Таджикистаном и Китаем, который будет строить здесь парламентский комплекс, срок начала строительства уже дважды переносился, и государство теряет из-за этого деньги.

…Жильцов ущербы государства не волнуют.

- Мы не согласны с доводами комиссии. Нам обещали за моральный ущерб при переселении оплатить сумму, эквивалентную 20 дополнительным квадратным метрам, но не заплатили, - говорят жильцы, с которыми нам удалось поговорить. - В других новостройках, где частные застройщики, такой ущерб принимается во внимание. Мы не виноваты, что территория наших домов понадобилась государству.