7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошла революция, закончившаяся взятием Зимнего дворца и арестом членов Временного правительства. Власть перешла к Советам, подавляющее большинство которых составляли большевики. С 1918-го года в названии правящей партии появилось слово «коммунистическая». С июля 1918 года в России (а потом и на территории всего СССР) на 70 лет установилась однопартийная система. КПСС (так партия большевиков стала называться с 1952-го года) уверенной рукой вела нас к коммунизму.

14 марта 1990 года был принят закон, вносивший в Конституцию СССР масштабные поправки, которые, в частности, исключали из текста шестой статьи Конституции упоминание о руководящей роли КПСС и разрешали создание других политических партий. В 1990-1991 годах начался массовый выход из партии рядовых членов. Деятельность КПСС была приостановлена 23 августа 1991 года, её имущество конфисковано, здания партийных организаций опечатаны. А в ноябре того же года КПСС и вовсе запретили.



Однако партия не умерла. «Ячейки на местах», существовавшие во всех союзных республиках, продолжили свою деятельность с разной степенью успешности. Как сегодня чувствуют себя строители коммунизма, оставшиеся в странах региона, выяснял наш партнер - «Открытая Азия онлайн».



КАЗАХСТАН

В сентябре 1991 года Коммунистическая партия этой республики была преобразована в Социалистическую партию Казахстана. Её члены считали свою организацию правопреемницей Компартии КазССР и «исповедовали» в общем-то ту же идеологию. Коммунисты уже суверенной республики видели светлое будущее страны таким: построить общество свободы и социальной справедливости на принципах научного социализма; привести Казахстан к коммунистическому общественному строю и интернационализму.

Кадр из телевизионных новостей Президент Нурсултан Назарбаев и председатель Верховного совета Серикболсын Абдильдин (в последующем – лидер коммунистов) ликуют в честь принятия Конституции независимого Казахстана.

На выборах 1994 года Социалистическая партия получила 8 мандатов (из 177) в Парламенте Казахстана, который на тот момент назывался Верховным Советом. А в 1995 году в стране случился политический кризис. Одна из участниц выборов в Верховный Совет, экс-кандидат в депутаты, журналист Татьяна Квятковская обратилась в суд. Женщина посчитала недействительной методику подсчёта голосов, которая использовалась Центризибркомом. Разбирательства шли несколько месяцев. Президент Казахстана Назарбаев и спикер Верховного Совета Абиш Кекилбаев возражали. И, тем не менее, Конституционный суд признал претензии Квятковской обоснованными.

Татьяна Квятковская/Voxpopuli.kz

Недовольные депутаты объявили голодовку – по некоторым воспоминаниям, сначала 40 человек, потом к ним из солидарности присоединились ещё 80 (в том числе и коммунисты). Часть из них забаррикадировалась в здании парламента и отказалась выходить. Безрезультатно. В конце концов, Верховный Совет вынужденно самораспустился.

«В Москве Верховный Совет разогнали танки, а в Казахстане – Танька», - самый популярный анекдот 1995 года

Без высшего законодательного органа страна прожила 9 месяцев. В результате были приняты новые законы, парламент Казахстана стал двухпалатным, и в том же году в него выбирали уже новых депутатов. Социалистическая партия получила тогда один мандат. В 1998-м в Казахстане была зарегистрирована Коммунистическая партия Казахстана. КПК – важно запомнить эту аббревиатуру, потому что через несколько лет это станет принципиальным для казахстанской политики.

А политическая деятельность в республике в конце 90-х – начале 2000-х была кипучей. И КПК в ней была не на последних ролях, у неё было довольно много последователей: они делали заявления, проводили пресс-конференции, выходили на митинги. Излюбленным местом для выступлений у оппозиции тогда был скверик за кинотеатром «Сары-Арка» в Алматы. После обретения независимости туда перенесли памятники коммунистических лидеров – Ленина, Калинина и других. Так что обстановка там располагающая.

Сквер за кинотеатром «Сары-Арка» Фото: Андрей Михайлов/Informburo.kz

Конечно, коммунисты не только митинговали, но и участвовали в выборах. В 1999-м они получили два кресла в Мажилисе, заняв второе место после партии власти «Отан».



А лидер коммунистов Казахстана Серикболсын Абильдин в том же году на президентских выборах занял опять же второе место. Нурсултан Назарбаев набрал 81% голосов, оставшись главой государства, а первый секретарь КПК – 11,9%.

Серикболсын Абдильдин родился в 1937 году (на три года старше своего политического оппонента – Назарбаева) в Семипалатинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, работал агрономом, замминистра сельского хозяйства КазССР, с 1991-го по 1993-й был председателем Верховного Совета республики. В 1994-м ушёл в оппозицию. Много лет возглавлял КПК.

А прямо накануне парламентских выборов 2004 года произошел скандал. Группа партийцев обвинила своего лидера Абдильдина в том, что он единолично принял решение назначить первым секретарём предпринимателя Толена Тохтасынова и вообще – в целенаправленных попытках «загнать КПК в ложе мелкобуржуазной идеологии».



В тот момент звучали громкие заявления.



– Он никогда всерьёз не занимался вопросами партийного строительства, не утруждал себя соблюдением требований Устава КПК, считая себя выше этого. За время его руководства бюро ЦК ни разу не отчитывалось о своей работе на пленумах, низведена на нет роль контрольных органов партии, – утверждали несогласные.



И в итоге они вышли из КПК целой группой во главе с Владиславом Косаревым, который на тот момент был депутатом Мажилиса, зарегистрировали собственную компартию, назвали её Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК, вот где аббревиатура приобретает политическое значение).

Владислав Косарев родился в 1937 году в Кокчетавской области. Как и Абдильдин, окончил сельскохозяйственный институт, только Омский. По специальности - учёный-агроном. Трудовую деятельность начал трактористом. Затем пошёл по партийной линии. Секретарь КНПК с 2004 года.

С тех пор коммунисты в республике делятся на «абдильдинцев» (КПК) и «косаревских» (КНПК). И уже в 2004-м они баллотировались в Мажилис по отдельности. КНПК набрала 1,98% голосов и не прошла, КПК – 3,4% и тоже не прошла. Через три года, на внеочередные парламентские выборы, «абдильдинцы» не выставили никого, а вот «косаревские» участвовали и получили 1,29%. Но мандатов снова не заработали.

В 2011 году «народные коммунисты» уже выставили своего кандидата в президенты РК – Жамбыла Ахметбекова.



А секретарь их политических оппонентов – Коммунистической партии Казахстана Газиз Алдамжаров (к тому моменту Абдильдин передал полномочия ему) - призвал всех своих сторонников бойкотировать эти выборы, потому что в них «нет смысла». По мнению «абдильдинских коммунистов», изменения выборного законодательства не разрешили проблемы участия представителей оппозиционных партий в работе избирательных комиссий, представительства партий в ЦИК и контроля за количеством изготовленных бланков бюллетеней.

За кандидата в президенты Ахметбекова проголосовало всего 1,36% электората. Но зато в 2012 году он попал в Мажилис от КНПК – вместе с шестью однопартийцами. Возглавил коммунистическую фракцию в парламенте Владислав Косарев.



КПК не баллотировалась. За три месяца до этого суд приостановил деятельность «абдильдинцев» за вхождение в «Народный фронт». Это незарегистрированное движение, называющее себя общенациональным, которое хотело «разбудить общество и помочь государству справиться с коррупцией, бездарностью чиновников, бюрократией, кумовством и ограниченностью ресурсов».



– Это уже третья попытка закрыть нашу партию и, видимо, не последняя, – говорил тогда секретарь КПК Газиз Алдамжаров. – Мы единственная радикальная оппозиционная партия на политическом поле. Мы вместе с «Народным фронтом» провели большую работу по подготовке к контролю за избирательными участками, набрали людей. Власть пугает наша подготовленность к этому вопросу.



Пока эти коммунисты участвовали в судебных тяжбах, «косаревские» крепчали: выдвинули кандидата в президенты РК на выборах 15 года – Тургуна Сыздыкова (1,61% голосов), а в 2016-м снова прошли в нижнюю палату парламента – фракция «Народные коммунисты» состояла из семи человек.



За полгода до этого избрания суд окончательно ликвидировал Коммунистическую партию Казахстана «Абдильдинцы» заявили о незаконности решения, обжаловали его, но революции не произошло – с 17 сентября 2015 года КПК официально не существует.

Открытие общественной приёмной КНПК в Актау

В СМИ звучали такие мнения на этот счёт: «Окончательный крах коммунистов, известных в народе как «абдильдинцы», открыл широкий простор для действий «косаревским» коммунистам — Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК). И избавил народ от путаницы: какие именно коммунисты? Теперь казахстанцы-приверженцы коммунистических идей не будут раздроблены и смогут сплотиться вокруг единой политической структуры».



Политолог Сергей Акимов считает, что ликвидация Коммунистической партии Казахстана была последним шагом к завершению зачистки внесистемной оппозиции перед внеочередными парламентскими выборами.



А члены КНПК назвали ликвидацию оппонентов справедливой и заявили, что готовы принять в свои ряды коммунистов, оставшихся без партии.

ТАДЖИКИСТАН

Коммунистическая партия - одна из старейших политических партий республики (она была образована в 1918 году в Бухаре). Коммунисты стояли у истоков образования современного таджикского государства. Однако с 2015 года коммунистов в таджикском парламенте нет. Во время очередных выборов они не сумели преодолеть 5-процентный барьер. Тогда партия набрала 2,3% голосов; пятью годами ранее, в 2010-м, на парламентских выборах она была третьей (7,22%), в 2005-м – второй (20,63%), в 2000-м - тоже второй, тогда из 63 мест в парламенте коммунисты заняли 13.

К моменту поражения на выборах в 2015-м, по заявлению руководства партии, в ее рядах насчитывалось более 45 тысяч членов, и таким образом она считалась вторым по численности политическим движением в Таджикистане, уступая только правящей в стране Народной демократической партии. В 63 городах и районах республики коммунисты имели свои партийные ячейки, а также комсомольские и пионерские организации.

Проправительственные эксперты тогда отмечали, что коммунистическая партия просто стала неактуальной для современной республики, и незначительное количество членов этого политического объединения, представленное в парламенте, абсолютно не угрожало положению главенствующей, правящей Народно-демократической партии. И поэтому поражение на выборах – это естественный процесс.

Однако их оппоненты, а также бывший лидер таджикских коммунистов Шоди Шабдолов указывали на тот факт, что коммунисты были одними из немногих депутатов в парламенте страны, которые высказывали несогласие по многим вопросам. В том числе выражали несогласие и с теми решениями, которые принимал президент Эмомали Рахмон. А это большая редкость для таджикских депутатов, неважно от какой партии.

Причем такой позиции коммунисты придерживались давно.

Например, в 1998 году президент Рахмон издал указ о национализации имущества Компартии. Шабдолов тотчас выразил свой протест и заявил, что этот документ является антиконституционным и противоречащим законам республики. По его мнению, указ означал полную национализацию имущества Компартии, которая в 1992 году добровольно передала правительству комплекс принадлежавших ей зданий, в том числе - здание Центрального Комитета. На это заявление не обратили внимания, как не обращали его на подобные высказывания и позже. Но коммунисты продолжали гнуть свою линию.

В какой-то момент они стали едва ли не единственными депутатами, которые позволяли себе нажимать кнопку «против» во время голосования в правительстве, и при этом последовательно объясняли свое мнение не только коллегам, но и журналистам. Пожалуй, Шоди Шабдолов был самым доступным депутатом для таджикской прессы, который мог не только дать свою оценку тому или иному решению, принятому в правительстве страны, но и предложить альтернативный путь.

Когда коммунистическая партия проиграла на выборах, Шабдолов также совершенно спокойно комментировал журналистам свое поражение: «В парламенте я стал головной болью для многих, потому что никогда не провозглашал: «Да здравствует Его Высочество!», не пел здравицу во славу «Его Величества», иногда позволял себе не соглашаться с некоторыми тезисами президента Рахмона».

Шоди Шабдолов

«Как-то президент заявил, что «мы достигли энергетической независимости». А я сказал - не говорите так, потому что нужно много времени, чтобы достичь этого уровня. Ни одна страна не достигла энергетической независимости», - говорил Ш. Шабдолов в интервью Радио «Озоди» после парламентских выборов 2015-го года.

Критиковал действующую власть и бывший заместитель председателя Компартии Исмоил Талбаков. Например, накануне президентских выборов в ноябре 2013 года в интервью российским журналистам он говорил: «Как друг я его (Эмомали Рахмона, – прим. ОА) уважаю. Как человек я его уважаю. Но он все свои ресурсы уже использовал. Вот теперь новый период развития общества, нужны новые подходы».

Но в новом периоде развития общества места не оказалось для самих коммунистов. После того, как они не прошли в парламент, судя по всему, внутри партии возник раскол. В 2016-м году на очередном съезде партии Шоди Шабдолова не поддержали однопартийцы, и он был вынужден покинуть свой пост. «В последнее время муссируются разговоры о том, что неудача Компартии на прошедших парламентских выборах – результат осложнения отношений между мной и президентом страны. Это ложь! – говорил на том съезде Шабдолов. - Мы изначально, еще со времен исторической 16-й сессии Верховного Совета и по сей день поддерживаем нашего президента. Однако как лидер партии и депутат я не мог не выступать с критикой недостатков, допущенных властью в решении некоторых вопросов. Об этом все старались молчать, но я говорил, потому что видел, как на наших глазах разваливаются промышленность, сельское хозяйство! Но мои критические высказывания некоторыми чиновниками преподносились руководству иначе».

Затем партию возглавил его бывший заместитель. Но руководителем коммунистов Исмоил Талбаков был всего несколько месяцев, вплоть до своей скоропостижной кончины.

Исмоил Талбаков

На посту лидера партии Талбаков попытался что-то изменить в судьбе своих однопартийцев и заявил, что все политические партии должны сплотиться вокруг президента страны. Но это льстивое заявление также осталось без внимания. И, пожалуй, оно было последним от коммунистической партии Таджикистана, которое громко процитировали журналисты.

УЗБЕКИСТАН

В октябре 1991 года коммунистическая партия Узбекистана прекратила свое существование. На тот момент в её рядах состояли 700 тысяч человек, и это была самая многочисленная партия в Средней Азии. 1 ноября того же года вместо коммунистической партии возникла новая - Народно-демократическая партия Узбекистана.

Позже были предприняты попытки возродить коммунистическую партию республики уже в новых условиях. Но все они закончились неудачно.

В настоящее время в Узбекистане официально зарегистрировано всего четыре политические партии:

Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» («Справедливость»);

Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»);

Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана;

Народно-демократическая партия Узбекистана.

КЫРГЫЗСТАН

Коммунистическая партия Кыргызстана развивалась, в общем-то, по общесоветскому сценарию. Большевистские организации оформились в 1918 г. и до 1925 г. входили в состав Коммунистической партии Туркестана. С образованием Киргизской автономной области была создана областная партийная организация, которая в 1937 г. была преобразована в Коммунистическую партию Киргизии.

На 1 января 1925 г. в Киргизской партийной организации было всего 2579 коммунистов, а вот на 1 января 1985 г. она насчитывала в своих рядах 136 875 членов и 5122 кандидата в члены партии.

В 1991-м году партия перестала существовать вместе с головной организацией – КПСС. А затем 22 июня 1992 года была основана Партия коммунистов Кыргызстана, 17 сентября политобъединение было официально зарегистрировано.

Эту партию возглавил Абсамат Масалиев, который до 1991 года был первым секретарем ЦК КП Киргизии и членом Политбюро ЦК КПСС. Он был лидером Партии коммунистов вплоть до своей смерти в 2004-м году.

Абсамат Масалиев

Абсамат Масалиев пользовался огромным уважением среди кыргызстанцев. И вполне возможно, что именно благодаря ему Коммунистическая партия долгое время оставались лидирующей партией в Кыргызстане.

Так, на выборах 2000 года набрала по партсписку 27,65 % голосов избирателей (5 мандатов в Парламент по партийным спискам и один депутат по одномандатному округу). В период с 2001 по 2005 годы ПКК была самой крупной партией в парламенте страны (15 мест из 60).

Однако в 1999-м году в партии произошел раскол, в результате которого 13 сентября того же года зарегистрировалась Коммунистическая партия Кыргызстана, возглавляемая Кларой Ажибековой. 15 сентября 1999 года в своем интервью газете «Вечерний Бишкек» Ажибекова назвала Абсамата Масалиева и его заместителя Николая Байло «оппортунистами», обвинив их в бездействии «в восстановлении обновленного Союза советских народов». «Масалиевцы по данному вопросу действуют недостаточно принципиально и четко», - заявила тогда Клара Ажибекова.

В 2004 году коммунисты Кыргызстана заявили, что снова объединяются. И для воссоединения им нужно только официальные извинения Ажибековой. Однако ни извинений, ни объедения не последовало. И в Кыргызстане по-прежнему официально существуют две коммунистические партии.

Однако если Партия коммунистов все еще продолжает более менее активную деятельность, то Коммунистическая партия в последний раз заявляла о себе года два назад.

Впрочем, и у ПКК все не очень гладко. Черная полоса в их жизни началась в 2010-м году, когда Службой национальной безопасности по подозрению в организации беспорядков в Ошской области, направленных против Временного правительства, был арестован лидер партии Исхак Масалиев (сын Абсамата Масалиева). В марте 2011 года решением суда он был полностью оправдан,, однако досрочные выборы того же года для ПКК завершились провалом. Впервые в своей истории коммунисты оказались без парламентского представительства, не сумев преодолеть барьер (5% от общего числа зарегистрированных избирателей).

На очередных выборах в 2015-м году Партия коммунистов, трезво оценив свои шансы, решила не участвовать в парламентских выборах, включить своего кандидата в список партии, имеющей шансы пройти в парламент. Задумка удалась: лидер коммунистов Исхак Масалиев прошел в парламент под знаменами «Онугуу-прогресс».

На выборах президента в этом году ПКК выдвинула Исхака Масалиева в качестве кандидата. Однако очень скоро он снял свою кандидатуру, заявив, что "партия не готова к проведению столь дорогостоящей предвыборной кампании".

Сегодня, 7 ноября, ПКК провела в Бишкеке митинг в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, на котором присутствовало около двухсот человек.

Участники митинга возложили цветы к памятнику Ленина, а также провели митинг на современные актуальные темы, которые связаны с праздником 7 Ноября. Исхак Масалиев заявил, что "7 ноября празднуется годовщина революции, и не стоит примешивать другие праздники к этому дню". На митинге присутствовали и молодые люди.

Всего же, по данным партии, в КПП состоят около 50 тысяч кыргызстанцев