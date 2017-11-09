Государственное предприятие «Таджикагролизинг» расширяет свою техническую базу для поддержки фермеров республики: оно приобрело более 70 единиц новых тракторов белорусского и китайского производства.

Универсальные трактора приобретены и уже доставлены в республику. Новая техника будет предоставлена в аренду фермерским хозяйствам республики, сообщили «АП» в ГУП «Таджикагролизинг».

Приобретенные в Беларуси и Китае тракторы являются многофункциональными и могут работать среди садов и виноградников, а также пахотных земель.

Ранее, в сентябре этого года, сообщалось о приобретении «Таджикагролизингом» 10 единиц универсальных комбайнов типа «Клас Тигр», а также о 4 хлопкоуборочных, двух куракоуборочных и 20 тракторных прицепов узбекского производства.

За восемь месяцев этого года «Таджикагролизинг» обзавелся около 100 единицами сельскохозяйственных тракторов различного типа.

В настоящее время в 54 городах и районах республики функционируют центры технического обслуживания, и в их распоряжении находятся 196 единиц техники и 919 - оборудования.

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