В Замоскворецком суде, где продолжается процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, прокуроры показали $2 млн, которые бывший министр якобы получил в качестве взятки. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.



В зал суда были доставлены опечатанная картонная коробка и полиэтиленовый пакет, из которых извлекли пачки купюр.



«У стороны обвинений нет сомнений, что это именно тот объем денежных средств, который указан в деле», — отметил прокурор Павел Филипчук.

Филипчук продолжил: «Вскрывается полиэтиленовый пакет с купюрами, с печатью ГСУ СК». Это пакет, по размеру чуть больше листа А4, в котором находятся деньги и синяя пояснительная бумага с печатью.

РБК

Улюкаев обвиняется в вымогательстве у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятки в $2 млн за благоприятную оценку покупки компании «Башнефть». Согласно показаниям свидетелей, Улюкаев вымогал у Сечина взятку на саммите БРИКС в Гоа в октябре 2016 года.



Экс-министр был задержан 14 ноября якобы при получении взятки. Ранее адвокат экс-министра заявил, что Улюкаев был уверен, что в сумке, которую он подобрал во дворе офиса «Роснефти» в день предполагаемого получения им взятки, было вино, которым его обещал угостить Сечин.



Ранее в деле Улюкаева в качестве вещественного доказательства фигурировала «корзинка с колбасой» и вином, которую бывшему министру преподнес Сечин.

В начале октября содержимое корзинки было уничтожено как скоропортящееся.