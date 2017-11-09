Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился со своим таджикским коллегой Сироджиддином Асловым, сообщает Радио Озоди со ссылкой на свои источники в правительстве страны. По данным источника радио, встреча состоялась в МИД республики.

Как сообщалось раннее, министр иностранных дел Ирана прибыл сегодня утром в Душанбе. О том, что самолет с главой иранского МИД приземлился в столичном аэропорту, «АП» сообщили источники в Международном аэропорту. МИД Таджикистана отказался от комментариев по поводу целей визита высокопоставленного иранского чиновника в республику, на сайте ведомства об этом визите информации также нет. На других официальных сайтах также нет информации об этом визите.

Между тем, как сообщает Радио Озоди со ссылкой на свои источники, иранского чиновника в аэропорту встретил Низомиддин Зохиди, первый заместитель министра иностранных дел РТ.

Этот источник также сообщил радио, что визит Мохаммад Джавад Зарифа в Таджикистан однодневный и завтра он вылетит из Душанбе в Самарканд, где 9-10 ноября пройдет Международная конференция по безопасности и устойчивому развитию в Центральной Азии.

Между тем, как сообщает радио со ссылкой на представителя отдела прессы МИД Ирана Бахрома Косими, визит главы внешнеполитического ведомства Ирана в Таджикистан состоялся по приглашению таджикской стороны.