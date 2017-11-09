Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился со своим таджикским коллегой Сироджиддином Асловым, сообщает Радио Озоди со ссылкой на свои источники в правительстве страны. По данным источника радио, встреча состоялась в МИД республики.

Как сообщалось раннее, министр иностранных дел Ирана прибыл сегодня утром в Душанбе. О том, что самолет с главой иранского МИД приземлился в столичном аэропорту, «АП» сообщили источники в Международном аэропорту. МИД Таджикистана отказался от комментариев по поводу целей визита высокопоставленного иранского чиновника в республику, на сайте ведомства об этом визите информации также нет. На других официальных сайтах также нет информации об этом визите. 

17:42 7 ноября

СМИ: Глава МИД Ирана приедет в Таджикистан

Между тем, как сообщает Радио Озоди со ссылкой на свои источники, иранского чиновника в аэропорту встретил Низомиддин Зохиди, первый заместитель министра иностранных дел РТ.

Этот источник также сообщил радио, что визит Мохаммад Джавад Зарифа в Таджикистан однодневный и завтра он вылетит из Душанбе в Самарканд, где 9-10 ноября пройдет Международная конференция по безопасности и устойчивому развитию в Центральной Азии.

Между тем, как сообщает радио со ссылкой на представителя отдела прессы МИД Ирана Бахрома Косими, визит главы внешнеполитического ведомства Ирана в Таджикистан состоялся по приглашению таджикской стороны.