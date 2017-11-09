Душанбинская теплоэлектроцентраль (ДТЭЦ-1) модернизирована при участии специалистов казахской компании «Казремэнерго». Ее мощность увеличена примерно в два раза.

Мощность ДТЭЦ-1 после ее реконструкции доведена до 50 МВт электроэнергии и 90 Гкал тепловой энергии. До этого мощность ТЭЦ, построенной еще в 1958 году, составляла 20 МВт электроэнергии и 50 Гкал тепла. Ремонтные работы проведены с привлечением специалистов казахской компании «Казремэнерго».

«В настоящее время ДТЭЦ-1 полностью готова к отопительному сезону, и с наступлением холодов приступит к работе с удвоенной мощностью», - сообщили «АП» в ОАХК «Барки точик».

Отметим, что, несмотря на относительно теплую погоду, в конце октября начала функционировать ДТЭЦ-2.

По данным «Барки точик», в настоящее время ее производственная мощность составляет 240-260 МВт электроэнергии и 30-35 Гкал/час тепла. По данным источника, ранее начало работы объекта объясняется, в первую очередь, необходимостью выработки дополнительной электроэнергии. Ожидается, что наступлением холодов выработка тепла и электроэнергии этим предприятием будет также увеличена.

Мощность сданной в эксплуатации в 2015 году ДТЭЦ-2 составляет 400 МВт электроэнергии и 235,46 Гкал тепла.

В прошедшем отопительном сезоне данными предприятия было выработано более 870 миллион кВт/ч электроэнергии и 376 тыс. Гкал тепловой энергии.

Отопительный сезон в Душанбе ежегодно начинается в середине ноября и длится до середины марта.

В прошлом году в связи с ранним наступлением холодов подача тепла в столице началась в конце октября и завершился в начале марта.