Власти Узбекистана вводят новые правила, призванные упростить порядок импорта и экспорта товаров. Им посвящены сразу три документа - указ президента Шавката Мирзиеева и два постановления, сообщает Фергана.ру.

Согласно нововведениям, с 1 декабря предприниматели смогут экспортировать товары, работы и услуги за иностранную валюту без предварительной оплаты и открытия аккредитива; им не придется оформлять гарантии банка и полис по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков. Кроме того, таможенное оформление на экспорт разрешат без справки о расчетах в ЕЭИСВО (Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций). Исключения предусмотрены для плодовоовощной продукции и некоторых сырьевых товаров, указанных в приложении к документам.

При 100-процентной предоплате на счета предпринимателей в банках Узбекистана они получат право вывозить товары за рубеж без заключения экспортного контракта, на основании инвойсов (но в таком случае, информацию о сделке нужно будет внести в ЕЭИСВО). Данная мера призвана, в частности, активизировать приграничную торговлю. Она касается и экспортеров плодовоовощной продукции, однако сумма поставки для них не должна превышать $20 тысяч на день оформления экспортной таможенной декларации.

В постановлении президента установлен единый срок – 120 календарных дней, - по истечении которого образуется просроченная дебиторская задолженность по экспортным операциям. Сейчас, пишет Norma.uz, эти сроки варьируются и составляют 60, 90 и 180 дней. Для экспорта работ и услуг срок образования задолженности будет отсчитываться с момента подписания акта приема выполненных работ. А для экспорта товаров – с момента оформления грузовой таможенной декларации. Это положение не распространяется на товары, вывозимые учредителями-резидентами Узбекистана в адрес организаций за рубежом (торговые дома, торговые представительства, дочерние предприятия, фирменные магазины, дилерские сети и консигнационные склады), а также членами торгово-промышленной палаты в адрес торгово-инвестиционных домов Палаты. Для них, по данным Sputnik, как и прежде сроки поступления оплаты составят 180 дней.

По новым правилам, если у экспортера есть просроченная дебиторская задолженность, он сохранит право экспорта. Однако поблажки с документами на него уже распространяться не будут – то есть, ему придется брать предварительную оплату, открывать аккредитив, страховать контракт и так далее. А поставщикам сельхозпродукции к тому же запретят вывозить товар иностранному покупателю-должнику.

Для импортеров и экспортеров фермерских продуктов создадут единый информационный портал. В нем будут сведения о сельхозпродукции отечественного производства, ее сортности и ценах, а также запросах иностранных покупателей на ее приобретение.

Также власти отменят экспертизу импортных контрактов с суммой менее $100 тысяч. Для контрактов с большей суммой, заключенных по результатам тендерных торгов, будет проводиться либо экспертиза конкурсной документации, либо оценка предложений в ходе тендера. Ставить на учет импортные контракты, заключенные по результатам конкурса, также будут без дополнительной экспертизы.

Проект постановления по упрощению импорта и экспорта товаров и услуг обсуждался около месяца. Из первой версии документа, в частности, убрали положение, позволявшее бизнесменам самостоятельно выбирать условия оплаты по внешнеторговым контрактам. Кроме того, допустимый срок дебиторской задолженности в 120 дней распространили только на экспортные контракты, хотя в проекте он касался и импорта тоже.

Власти Узбекистана демонстрируют стремление постепенно устранить административные барьеры на пути экспорта и облегчить жизнь местным предпринимателям. Так, минувшим летом всем субъектам предпринимательства был разрешен свободный вывоз за рубеж свежей плодоовощной продукции, винограда и бахчевых культур без контроля со стороны монополиста АО «Узагроэкспорт». Тогда же президент отменил правило, по которому экспортеры были обязаны продавать часть валютной выручки государству.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре 2017 года составил более $19,95 миллиарда. Этот показатель вырос на 16,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 10,35 миллиарда пришлось на экспорт, 9,6 миллиарда – на импорт. Среди основных внешнеторговых партнеров Узбекистана значатся Россия, Китай, Казахстан и Турция.