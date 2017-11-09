К концу сегодняшнего дня в официальных источниках появилась информация о визите главы внешнеполитического ведомства Ирана в Таджикистан.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, целый ряд двусторонних вопросов обсудили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф.

Отмечается, что в ходе встречи, которая прошла во Дворце нации, стороны обсудили важные вопросы в сфере развития экономики и бизнеса, инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и промышленности.

По данным источника, в этой связи стороны отметили особую роль очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурному сотрудничеству, проведение которого намечено в ближайшие дни в Душанбе.

Рахмон и Зариф также обменялись мнениями по региональной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также обсудили вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

Напомним, что глава МИД Ирана прибыл в Душанбе сегодня утром, однако информации об этом визите официальные источники не комментировали.

Сегодня Зариф также встретился с таджикским коллегой Сироджиддином Асловым. Также сообщалось, что из Душанбе глава МИД Ирана вылетит в Самарканд, где будет принимать участие в работе двухдневной Международной конференции по безопасности и устойчивому развитию в Центральной Азии.