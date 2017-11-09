АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
- 9 ноября в Самарканде пройдет Международная конференция по безопасности и устойчивому развитию в Центральной Азии.
- 9 ноября в ресторане «ШАРБАТ» в Душанбе пройдет шоу «Иллюзия Обмана». В шоу выступит финалист телепроекта «Удиви меня», один из лучших иллюзионистов России Максим Киселёв. Начало в 19 часов
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 НОЯБРЯ
2007 - Президент РТ Э.Рахмон подписал указ об открытии в Екатеринбурге генконсульства РТ.
2008 – В Таджикистане начались дни культуры Азербайджана
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 НОЯБРЯ
1917 – родился кинорежиссер, Народный артист Таджикистана Абдусалом Рахимов.
1937-2010 – родился 13-кратный чемпион СССР по гребле Ибрагим Хасанов.
1942 – родился композитор, председатель общества Германия-Таджикистан Фируз Бахор.
1947 – родился народный артист Таджикистана Голиб Исломов
1951 – родился секретарь Совета безопасности Таджикистана Абдурахим Каххаров
1955 – родился певец и композитор Махмадали Увалов
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -2+3, днем 11-16 тепла (в районе Дехавз 7-9 тепла).
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем 3-8 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.
По Худжанду – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 18-20 тепла.
По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.
По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 16-18 тепла.
По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.
Авторизуйтесь, пожалуйста