АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- 9 ноября в Самарканде пройдет Международная конференция по безопасности и устойчивому развитию в Центральной Азии.

- 9 ноября в ресторане «ШАРБАТ» в Душанбе пройдет шоу «Иллюзия Обмана». В шоу выступит финалист телепроекта «Удиви меня», один из лучших иллюзионистов России Максим Киселёв. Начало в 19 часов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 НОЯБРЯ

2007 - Президент РТ Э.Рахмон подписал указ об открытии в Екатеринбурге генконсульства РТ.

2008 – В Таджикистане начались дни культуры Азербайджана

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 НОЯБРЯ

1917 – родился кинорежиссер, Народный артист Таджикистана Абдусалом Рахимов.

1937-2010 – родился 13-кратный чемпион СССР по гребле Ибрагим Хасанов.

1942 – родился композитор, председатель общества Германия-Таджикистан Фируз Бахор.

1947 – родился народный артист Таджикистана Голиб Исломов

1951 – родился секретарь Совета безопасности Таджикистана Абдурахим Каххаров

1955 – родился певец и композитор Махмадали Увалов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -2+3, днем 11-16 тепла (в районе Дехавз 7-9 тепла).

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, днем 3-8 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 18-20 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 16-18 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.