Делегация Таджикистана во главе министра иностранных дел Сироджидина Аслова сегодня, 9 ноября, отбыла в Узбекистан для участия в Международной конференции высокого уровня по проблемам обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.

Как сообщает департамент внешнеполитического ведомства Таджикистана, Аслов также примет участие в очередной встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского Союза.

Источник сообщает, что в ходе данных мероприятий глава МИД РТ выступит с докладом, в котором будет отражена позиция Таджикистана по основным вопросам регионального и международного сотрудничества.

В рамках визита также запланирован ряд двусторонних встреч С. Аслова.

Напомним, 10-11 ноября в Самарканде состоится Международная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания». Ожидается, что в работе крупнейшего международного мероприятия примут участие более 500 человек, в том числе руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и другие высокопоставленные официальные делегации из государств СНГ, Европы, Азии и Америки, руководство свыше 10 международных организаций, включая ООН, ЕС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, около 100 авторитетных международных экспертов и представителей ведущих зарубежных СМИ, а также члены аккредитованного в Узбекистане дипкорпуса.