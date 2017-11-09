Президенты США и России не намерены идти на уступки друг-другу

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится, скорее всего, 10 ноября на саммите АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В то же время содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков уверен, что эта встреча буден достаточно непростой, сообщает "Сегодня".

"Предполагаемая встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме будет во многом обусловлена тем, что за спиной у Трампа громкий скандал в связи с российским вмешательством в американские выборы и контактами его окружения с российской стороной.

Это будет во многом определять достаточно жесткую позицию Трампа во время переговоров с Путиным. С другой стороны, у Путина ситуация предвыборная: и в таких условиях говорить о каких-то компромиссах или уступках с российской стороны вряд ли приходится. Кстати, позиция РФ была обозначена четко и однозначно в недавних заявлениях Путина на Валдайском клубе", – отметил политолог.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что детали встречи Путина и Трампа еще согласовываются.

Хотя ранее Трамп заявлял, что ему надо поговорить с Путиным по ряду вопросов, в том числе и по Украине.