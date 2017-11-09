В Узбекистане будет обязательной установка на всех зданиях и сооружениях солнечных водонагревателей. Исключение составят частные жилые дома. Об этом говорится в постановлении президента «О мерах по обеспечению рационального использования энергоресурсов» от 8 ноября 2017 года, пишет Фергана.

Установка сертифицированных солнечных водонагревателей позволит отключить с 1 января 2022 года все государственные органы и организации от централизованной подачи горячей воды.

Использование энергосберегающих технологий становится обязательным. Повсюду для внутреннего освещения установят энергосберегающие лампы местного производства. С 1 января 2018 года вводятся гибкие тарифы оплаты за потребление электроэнергии.

В частности, потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА, производящие жженый кирпич, гипс, цемент и другую продукцию, а также оказывающие отдельные услуги (рестораны, кафе и так далее), будут платить за электроэнергию и природный газ на основе повышающих коэффициентов и тарифов, установленных правительством.

Потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше будут оплачивать электроэнергию по дифференцированному по зонам суток тарифу: в полтора раза больше установленного тарифа в пиковый период (утренний и вечерний максимумы) и в полтора раза меньше в часы минимальных нагрузок (ночной период). Исключение составят бюджетные организации, насосные станции фермерских хозяйств и ассоциаций водопотребителей, а также насосные станции, финансируемые из госбюджета.

По предварительным расчетам, в результате всех этих мер объемы потребления природного газа тепловыми станциями в неотопительный период (апрель-октябрь) сократятся почти на 10 миллионов кубометров или на 2,5 миллиарда сумов (более $312 тысяч).

В комментарии к постановлению говорится, что «сегодня не полностью раскрыт потенциал 35 производителей биогаза, 10 поставщиков солнечной электроэнергии и 5 предприятий, производящих электроэнергию от микрогидроэлектростанций». По планам правительства, скоро они будут осуществлять прямые поставки потребителям - без использования сетей «Узбекэнерго» и «Узтрансгаза». На их продукцию установят коммерческие цены. На разработку предложений по этому вопросу отведено три месяца.