Государственное информационное агентство Туркменистана рассказало, как Гурбангулы Бердымухамедов виртуозно сыграл в баскетбол на велосипеде, пишет Informburo.kz.



Президент Туркменистана посетил многопрофильный спорткомплекс "Аваза" и, как сообщает агентство, по обыкновению начал очередной рабочий день с физкультурной разминки и спортивных упражнений, выполнив ряд упражнений на снарядах в тренажёрном зале спортивного комплекса.

"Глава государства продемонстрировал возможность виртуозного сочетания езды на велосипеде с игрой в баскетбол. Президент прямо на велосипеде, совершая баскетбольный проход, каждый раз точно забрасывал мяч в корзину", – говорится в сообщении государственного агентства.

К сожалению, на видео велосипедно-баскетбольное двоеборье Гурбангулы Бердымухамедова никто не запечатлел. Информация сопровождается только фотографией.

В публикации поясняется, что прекрасная физическая подготовка Бердымухамедова – результат регулярных занятий различными спортивными дисциплинами. И даже находясь на отдыхе, туркменский лидер, не изменяя своим правилам, совмещает важные государственные дела с занятиями спортом.



Затем соратники президента состязались в играх в баскетбол, волейбол, настольный теннис и боулинг. Следуя примеру главы государства, широко пропагандирующего принципы здорового образа жизни, они активно занимаются самыми разными видами спорта.



По тексту далее сообщается, что в завершение своего спортивного дня глава государства совершил велопрогулку по территории морского курорта, полюбовался морскими просторами и живописными пейзажам и отбыл с места события.



Ранее общественность узнала о недюжинных способностях президента туркменистана в верховой езде, управлении вертолетом, пении собственных песен и искусстве диджеинга, напоминает "Открытая Азия".



