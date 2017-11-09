АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Таджикистане стартуют Антитеррористические учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ: они пройдут до 20 ноября на пяти полигонах республики.

- В Самарканде стартует Международная конференция высокого уровня по проблемам обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии, в которой принимает участие глава МИД РТ Сироджиддин Аслов.

- В Душанбе в Национальной библиотеке Таджикистана состоится 39-ое заседание Межправительственного совета дорожников стран-участниц СНГ. Начало в 09:00

- В Национальной библиотеке Таджикистана состоится IV Съезд дорожников СНГ. Начало в 11:30

- В Сочи стартует чемпионат мира по самбо. В турнире будут разыграны 27 комплектов наград.

- В состав сборной Таджикистана вошли Джоми Хасан (52 кг), Акмалиддин Каримов (57 кг), Нозимджон Охиров (62 кг), Хушкадам Хусравов (68 кг), Бехрузи Ходжазода (74 кг), Зафар Олимшоев (82 кг), Умед Хасанбеков (90 кг), Фирдавс Насимов (100 кг), Набимухаммад Хоркашев (свыше 100 кг).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 НОЯБРЯ

День работников милиции

1935 – Состоялся первый съезд молодых женщин Таджикистана.

1935 – Организована Памирская биологическая станция при Академии наук Таджикской ССР.

1961 – Город Сталинабад переименован в Душанбе.

2013 – В результате землетрясения в Вахдате разрушено полностью 118 домов, 259 домов частично, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 НОЯБРЯ

1925 – родился профессор Махмадали Хамроев

1935 – 1999 – родился доктор филологических наук Аълохон Афсахзод.

1939 – родилась российская поэтесса, переводчица с таджикского Татьяна Кузовлева.

1940 – 1990 года – родился таджикоязычный поэт Узбекистана Джонибек Кувноков.

1945 – родился академик, доктор химических наук Ульмас Мирсаидов.

1955 – родился заслуженный артист Таджикистана Чумъахон Сафаров

1959 – родился доктор исторических наук Абдулхаким Розикзода

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -1+4, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью -2+3, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 6-11 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных горных районах небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/c.Температура: ночью 8-10 тепла, днем 17-19 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 18-20 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 23-25 тепла.