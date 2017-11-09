В Таджикистане намереваются вернуть хлопчатнику статус стратегической культуры. За последние два года объем сбора урожая сырца в стране увеличился на более чем 100 тысяч тонн, приблизившись к 400 тысячам тонн.

На начало ноября в республике собрано свыше 372 тысяч тонн хлопка. Это на 5,2 процентов превышает прогнозные показатели, сообщает министерство сельского хозяйства РТ.

Отмечается, что сбору «желаемого урожая» способствовали «благоприятные погодные условия» этого года и «соблюдение аграриями техники выращивания».

Сбор хлопка в настоящее время продолжается.

За последние годы в Таджикистане сокращались посевы хлопчатника и, соответственно, снижалось его производство.

Так, в 2012 году было собрано 418 тысяч тонн, в 2013 году – 393 тысячи, в 2014 году – 372 тысячи, в 2015 году – 335 тысяч, а в прошлом году – 270 тысяч тонн. Способствовало этому последовательное сокращение площади посевов хлопчатника. Если в 2012 году было отведено под хлопком около 200 тысяч гектаров земли, то в 2016 году – всего 160 тысяч га.

В нынешнем году впервые за последние несколько лет хлопкоробам республики удалось уложиться в прогнозируемые Минсельхозом показатели.

Хлопок всегда считался одним из двух (наряду с первичным алюминием) основных экспортных товаров Таджикистана.

В 80-е годы прошлого столетия при Советском Союзе в Таджикистане стабильно собиралось до 800 тысяч тонн хлопка.

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