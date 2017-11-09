Реконструкция здания кинотеатра «Таджикистан», куда переселили труппу Русского драматического театра им. Владимира Маяковского после сноса здания, начнется уже в начале 2018 года. Чиновники уверяют, что это будет совершенно новое здание.

Проект реконструкции здания кинотеатра «Таджикистан», куда труппу русского драматического театра им. Вл. Маяковского переселили в прошлом году после его сноса, полностью готов, одобрен и согласован. Его реализация начнется в начале 2018 года, заявили «АП» в Министерстве культуры.

По словам источника, средства на реконструкцию уже выделены. Правда, сумму в Минкультуры назвать отказались, сославшись на неокончательные данные.

"Средства выделены, но окончательную сумму пока называть не стоит, потому что она может измениться, - отметил источник. – Речь идет о полной реконструкции кинотеатра «Таджикистан», это здание будет абсолютно другим, полностью отвечающим всем потребностям драматического театра".

По его словам, строительство будет продолжаться в течение года, после чего труппа театра сможет начать свою работу уже в новом помещении.

"Пока актеры могут продолжить свою работу на сцене театра им. Лахути. Кроме того, во время недавних дней культуры России в Таджикистане, наше министерство выступило с предложением к российской стороне организовать гастроли нашего театра по регионам России. Надеемся, что наша инициатива будет поддержана", - сказал источник в Минкульте.

Кроме того, он добавил, что дата празднования 80-летнего юбилея русского драматического театра им. Вл. Маяковского 7 ноября переносится на 9 декабря этого года. По его словам, в столице намечается широкое празднование этой даты.

Проект реконструкции здания кинотеатра был согласован с администрацией театра им. Вл. Маяковского. Как сообщила «АП» директор театра Мунира Дадаева, с проектом ее ознакомили; со стороны театра в него были внесены некоторые замечания, которые при строительстве обещали учесть.

"Мы, конечно, довольны. Нам обещали, что учтут все наши замечания при реконструкции, что построят совершенно новое здание, которое будет подходить для работы театра", - сказала Дадаева.

В январе 2017 года во время работы межправительственной комиссии, которая проходила под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода и первого вице-премьера России Игоря Шувалова, в итоговый документ был внесен пункт, по которому таджикское Министерство культуры до конца 2017 года обещало отремонтировать здание кинотеатра «Таджикистан».

Руководитель представительства «Россотрудничества» в Таджикистане Михаил Вождаев, комментируя этот документ, отмечал в интервью «АП», что «когда будет подготовлена площадка для работы труппы, мы постараемся оказать поддержку».

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