В течение сотен миллионов лет эволюции в недрах Земли остатки растительной массы превращались в уголь. Уголь сыграл важную роль в истории развития человечества – 250 лет назад его использование способствовало индустриальной революции. Однако оно негативно сказывается как на состоянии нашего здоровья, так и на состоянии окружающей среды. Партнёр «Открытой Азии» – экологический проект «Ливень.Living Asia» рассказывает о том, почему человечество должно отказаться от угля как можно скорее.

Уголь убивает нас и природу

Пагубное влияние использования угля на здоровье и окружающую среду давно известно. Добыча и транспортировка миллионов тонн угля – серьезный риск как для самих шахтеров, так и для обычных граждан.

Шахтёры ежедневно подвергаются риску стать инвалидами или погибнуть, ведь несчастные случаи, взрывы и обвалы шахт не редкость. Из-за различных аварий и чрезвычайных ситуаций только в Китае ежегодно погибает около 4000-6000 шахтеров. Сообщества, которые живут рядом с районами добычи угля, страдают от загрязнения воздуха и воды. Люди в них часто имеют продолжительность жизни ниже среднего уровня, а вот показатели количества сердечно-сосудистых, дыхательных и других заболеваний - наоборот, выше.

Но особую опасность здоровью представляет загрязнение атмосферы при сжигании угля. В результате образуются токсичные соединения, в том числе ртути, которые чрезвычайно вредны для здоровья. Уголь является самым «грязным» и самым опасным топливом для производства электроэнергии на планете. Пепел, копоть, мелкие взвешенные частицы и другие вредные выбросы вызывают заболевания сердца и дыхательных путей, а также становятся причиной преждевременных смертей сотен тысяч человек.

На каждые 1000 ТВт*ч произведенной за счет сжигания угля электроэнергии приходится до 280 000 человеческих смертей.

Именно угольные ТЭС являются одним из основных источников выбросов CO₂ в атмосферу, что, как доказано учеными, приводит к изменению климата. Более того, эти выбросы чрезвычайно вредны и опасны для природы и человека.

Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при выработке электроэнергии на ископаемом топливе. Источник: www2.cec.org

Сжигание угля приводит к выбросам ядовитых веществ, которые могут распространяться на сотни километров от источника загрязнения. Среди наиболее опасных выбросов в атмосферу - взвешенные частицы, диоксид серы, оксиды азота, угарный газ, ртуть и мышьяк. Некоторые из этих загрязнителей взаимодействуют в атмосфере, образуя озон и мелкие взвешенные частицы. Воздействие этих загрязнителей повышает риск получить рак лёгких, инсульт, смертельные заболевания дыхательных путей, а также хронические сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательных путей. Наиболее уязвимые группы – дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с уже пошатнувшимся здоровьем.

Влияние угольных электростанций на здоровье человека Источник: www.climatechangenews.com

Если включить в стоимость электроэнергии внешние издержки, которые энергетические компании, занимающиеся ископаемым топливом, перекладывают на общество, и учесть такие факторы, как загрязнение воздуха или климатические изменения, то мы увидим, что возобновляемые источники энергии окажутся вне конкуренции: они будут дешевле, безопаснее и доступнее. Даже при наличии всех прямых и скрытых субсидий угольная индустрия переживает не лучшие времена. В то же время возобновляемая энергетика развивается такими огромными темпами, что уже является прямым конкурентом ископаемому топливу.

Навстречу климатической катастрофе

Уголь – самое грязное ископаемое топливо и наиболее опасный для климата источник энергии. Его масштабное сжигание приводит к крупнейшим выбросам парниковых газов в атмосферу. Активное использование угля приводит к глобальному изменению климата, последствия которого оказывают разрушительное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Если мировой спрос на уголь будет расти, и 1200 запланированных угольных станций будут построены (данные на 2014 г.), то новые выбросы парниковых газов в дополнение к существующим приведут нас к повышению среднемировой температуры на 6°С к концу этого столетия. При этом принятым международным сообществом пределом, после которого могут наступить необратимые и катастрофические последствия для природы и человека, считается потепление до 2°С.

Глобальный спрос на уголь в соотношении с ростом температуры. Источник: EndCoal, Water Factsheet 2014

Страны-стороны Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, приняв в декабре 2015 года Парижское соглашение, согласились удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2°C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры в пределах 1,5°C. По мнению ученых, чтобы этого достичь, около 50-80% мировых запасов ископаемого топлива должны оставаться под землёй. Это означает, что большая часть разведанных месторождений угля не должна подвергнуться разработке.

Отказ от угля и переход на чистые источники энергии в секторе производства электроэнергии является важным шагом для сокращения уровня выбросов парниковых газов. В среднем угольная электростанция эксплуатируется примерно 40-60 лет. Но вот углекислый газ, который однажды попал в атмосферу, остается там в течение сотен лет. Чтобы избежать катастрофических последствий изменения климата, мы должны немедленно прекратить строить новые угольные ТЭС, закрыть существующие угольные электростанции и всячески поддерживать развитие возобновляемой энергетики.

Ненасытная жажда

Угольная индустрия представляет серьезную опасность для чистой и доступной воды – ограниченного природного ресурса нашей планеты. Огромное количество пресной воды потребляется и загрязняется во время добычи, транспортировки и сжигания угля на теплоэлектростанциях.

В Индии, например, типичная электростанция на угле мощностью 1000 МВт ежегодно использует такой объем воды, которого было бы достаточно для удовлетворения основных потребностей в ней 700 000 человек. На глобальном уровне 8% от общего спроса на воду приходится на угольные электростанции.

Как мы можем использовать воду, которую тратим на уголь. Источник: EndCoal, Water Factsheet 2014

Растущая жажда угольной промышленности вызывает особое беспокойство, учитывая, что крупнейшие страны-производители и потребители угля, такие как Индия, Китай, Австралия и Южная Африка, уже сталкиваются с нехваткой водных ресурсов, но при этом планируют увеличение угольных мощностей.

Министерство энергетики США считает, что в процессе добычи и промывки угля в США используется от 260 до 980 млн литров воды в день. Этого объема воды достаточно для удовлетворения потребностей от 5 до 20 млн человек (из расчета 50 литров воды на человека в день).

Электростанции, работающие на угле, поглощают львиную долю общего объема воды, которая используется в угольной индустрии. При этом станции, построенные на удаленном расстоянии от источников пресной воды, требуют еще большего ее количества. Угольные электростанции увеличивают нагрузку на пресноводные ресурсы, в то время как водоснабжение в разных странах мира уже становится проблематичным в результате происходящих климатических изменений. Добыча угля и строительство угольных электростанций в засушливых регионах мира становится причиной серьезных конфликтов на почве водных ресурсов.

Ежегодно на угольных электростанциях образуются миллионы тонн опасных отходов. В них содержатся мышьяк, бор, кадмий, свинец, ртуть, селен и другие загрязняющие вещества. Отходы, остающиеся после сжигания угля, обычно хранятся в сухих отстойниках или в виде жижи попадают в шлаконакопители. Использование отстойников и накопителей без соответствующей гидроизоляции и противофильтрационных покрытий значительно увеличивает риск попадания загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды.



Утечки опасных веществ могут отравить почву и поверхностные воды, которые люди используют для питья и других нужд. Употребление такой воды может повысить случаи заболевания раком, а также привести к врождённым дефектам, проблемам с репродуктивным здоровьем и повреждению нервной системы.

Процессы загрязнения, сопровождающие добычу, использование и утилизацию угля, наносят огромный вред биоразнообразию водных экосистем. Документально подтверждено, что загрязнение водных источников угольной золой приводило к различной мутации у рыб и земноводных, а также становилось причиной снижения темпов размножения и даже уничтожения отдельных популяций.



Угольные планы Таджикистана

В Таджикистане электроэнергия производится в основном за счет использования гидроэнергетики с явно выраженным сезонным характером. Республика летом производит больше электроэнергии, чем потребляет, а зимой наоборот - испытывает в ней острый дефицит. По оценкам Всемирного банка, приблизительно 70% населения страдает от повсеместной нехватки электроэнергии в зимнее время.

Энергетическая безопасность и стала официальной причиной для развития угольного сектора. Ряд программ и концепций по развитию угольной отрасли, которые были утверждены и приняты Правительством Таджикистана в середине 1990-х и начале 2000-х годов, не смогли как-то серьезно повлиять на рост добычи угля, а поставленные задачи фактически остались невыполненными. Однако после 2010 года в республике объемы добываемого «грязного» топлива стали расти.

В 2014 году в Таджикистане было добыто 870 тысяч тонн угля, свыше 1 млн тонн в 2015 году и более 1,3 млн тонн по итогам 2016 года.

По данным министерства промышленности и новых технологий, в настоящее время в республике более 200 предприятий используют уголь в качестве топлива. Но основным покупателем добываемого в стране угля является ТЭЦ Душанбе-2 (построена на деньги китайских инвесторов), на которую приходится почти 50% от общего объема. По данным СМИ, в настоящее время около 88% потребностей Таджикистана в угле обеспечивается за счет внутренней добычи. Это стало возможным благодаря созданию благоприятных условий для добычи угля и приходу иностранных компаний и банков, которые заинтересованы вкладывать в уголь, несмотря на все экологические и социальные риски.

Отсутствие эффективного экологического контроля, а также прозрачности в Таджикистане в совокупности становятся благодатной почвой для «экспорта» загрязнения (переноса грязных технологий и предприятий) в Таджикистан отдельными корпорациями или государствами.



Согласно публикациям в СМИ, правительство Таджикистана намерено до 2020 года повысить производственные мощности угольной промышленности до такого уровня, чтобы обеспечить не только внутренние потребности, но и экспорт угля и угольной продукции за рубеж. Это означает увеличение объемов добычи угля в разы.

Экологические организации в Таджикистане не раз заявляли, что поддержка широкого развития угольного сектора будет затормаживать формирование «зеленой» экономики в республике. Это «подсадит» республику на грязное топливо на последующие 30-40 лет. Уголь начнет «перетягивать» финансовые средства, которые можно было бы мобилизовать и направить на проекты и программы по энергосбережению, развитию альтернативных источников энергии и другие «зеленые» инициативы, которые бы могли создать не меньше рабочих мест и при этом переориентировали бы экономику на повышение эффективности использования возобновляемых природных ресурсов и технологическое перевооружение.

Прощай, уголь!

В 2016 году глобальная добыча и использование угля сократились до рекордно низкого уровня. Уголь – самое грязное топливо – когда-то возглавлял список самых быстрорастущих энергетических источников в мире. За последние годы большинство стран и крупных компаний начали переключать свое внимание на возобновляемые источники энергии.

К этому их подталкивают не только ужесточающиеся международные экологические стандарты, глобальное Парижское климатическое соглашение, но и изменившиеся экономические и рыночные условия. Крупные энергетические корпорации продвигают природный газ, такие страны, как Китай вкладывают значительные средства в развитие возобновляемой энергетики, а стоимость технологий использования некоторых «зеленых» источников энергии упала настолько, что это приводит к вытеснению с рынков ископаемого топлива. Глобальное потребление угля снизилось в 2016 году на 1,7%. Причем спад отмечался на всех континентах за исключением Африки.

Спрос на уголь в США снизился в прошлом году на рекордные 33,4 млн тонн нефтяного эквивалента, а активное давление гражданского общества привело к закрытию около половины угольных станций, работавших в 2010 году. В общей сложности количество закрытых угольных станций в Соединенных Штатах приближается к 250. В Китае, где сжигается почти половина угля, который добывается в мире, его использование упало на 1,6%. Германия в прошлом году использовала на 4,3% меньше угля. При этом власти страны в прошлом году анонсировали новую энергетическую политику, которая включает отказ не только от атомной энергии, но и от угля. В Великобритании в 2016 году спрос на это топливо упал на 52,5%, а к 2025 году в энергетическом секторе страны намерены полностью перестать использовать уголь в качестве топлива. Еще ряд стран, включая Финляндию и Канаду, заявили о стремлении прекратить сжигание угля к 2030 году.



Тем не менее, чтобы остановить повышение среднемировой температуры в пределах 2 градусов Цельсия и удержать климатические изменения «под контролем», необходимо ускорить глобальный переход на «зеленую» энергетику и развитие низкоуглеродной экономики.

Все больше стран заявляют о планах в ближайшие 10-20 лет полностью отказаться от использования угля для производства электроэнергии. В последние годы отворачиваться от угля стали и крупнейшие международные банки и фонды. Они сокращают капиталовложения или полностью изымают свои средства из угольных проектов. Инвесторы осознают, что угольный бизнес не только «грязный», но и чрезвычайно рискованный в плане экономических потерь.