Обращение руководителя команды КВН Сборная Таджикистана Хайрулло Мирсаидова к президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, генеральному прокурору Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири.

«8 ноября в Международный День КВН (Клуб веселых и находчивых) я, как руководитель команды КВН Сборная Таджикистана, которая за последние 4 года достигла значительных успехов на международном уровне, вынужден обратиться к руководству страны и проинформировать общественность о проблемах, с которыми команда столкнулась благодаря коррумпированным чиновникам Согдийской области.

Команда КВН Сборная Таджикистана была сформирована в 2014 году по инициативе председателя Согдийской области Абдурахмона Кодири. За эти годы, непосредственно при поддержке Исполнительного органа госвласти Согдийской области, команда стала финалистом лиги КВН Ала Тоо в Бишкеке в 2014 году, в 2015 году на фестивале в Сочи из 400 команд, мы вошли в лучшие 70. В том же году стали финалистами Центральной лиги Москвы, в 2016 году чемпионами лиги Ала Тоо в Бишкеке, а в нынешнем году успешно участвовали в Центральной лиге Москвы. Помимо этого, нашей командой в 2016 году была организована школьная лига КВН в Согдийской области, в которой приняли участие порядка 200 команд школ из всего региона. Наша инициатива была поддержана на республиканском уровне и с этого года в КВН играют по всей стране. В текущем году учитывая успехи нашей команды, председатель Согдийской области распорядился построить театр имени Ходжи Насреддина, где фактически все квнщики и могли бы осуществлять свою деятельность. Однако.

В этом году Управление по делам молодежи и спорта Согдийской области возглавил Олим Зохидзода. В мае перед нашей поездкой на очередную игру в Москву я попросил его отдать средства, выделенные Хукуматом Согдийской области для покупки микрофонов для проведения студенческой лиги КВН, на что он заявил, что я должен купить эти микрофоны за счет бюджета нашей поездки в Москву и предоставить квитанции ему. Это, несмотря на то, что в этом бюджете эти средства не предусмотрены вообще.

Схема не новая. Я покупаю микрофоны, отдаю ему квитанции, а он в свою очередь выделенные деньги положит в карман? Иначе, зачем ему нужна эта схема? Одним словом он не только требует взятку в 1000 долларов, но и подталкивает меня на нецелевое использование государственных средств. Самое интересное, что эти средства я сам просил выделить Хукумат Согдийской области, когда еще Зохидзода даже не занимал эту должность.

Я пожаловался на его действия в Хукумат Согдийской области и уехал с командой в Москву. Однако, сразу после возвращения на родину, деятельность нашей команды одновременно начали проверять аудит и прокуратура Согдийской области.

И прокуратура и аудит заявляют, что это всего лишь плановая проверка, но за 4 года нашей деятельности ни аудит, ни прокуратура никогда не проверяла нас. В ходе проверки финансовых отчетностей о наших поездках выясняется, что отчет о нашей поездке на 1/8 финала в апреле текущего года целиком исчез, хотя я его сдавал. В итоге аудит быстро оформляет итоги своей проверки и передает в прокуратуру. Куратор Управления молодежи и спорта, сотрудник прокуратуры Хуршед Худоерзода тоже ничего не хочет слышать о том, что я сдавал пропавший отчет. В итоге, я повторно обратился во все инстанции, чтобы восстановить отчет, одновременно документально доказав прокурору, что я на самом деле сдавал этот отчет Управлению молодежи и спорта. После этого я потребовал у Худоерзода провести очную ставку, пригласив руководителя Управления молодежи и сотрудников аудита, чтобы доказать, что я прав и наказать настоящего виновника. Однако, прокурор, обещав сделать это, начал избегать меня, отклоняя телефонные звонки. Это было в первых числах июля текущего года. Надо отметить, что проверка может длиться от трех до 10 дней максимум. Прокурор исчез на три месяца.

Надо отметить, что летом текущего года мы планировали провести международный фестиваль КВН в Худжанде и председатель Согдийской области приветствовал нашу инициативу, обещая поддержать. Однако когда я занес бюджет, глава Управления молодежи проинформировал Абдурахмона Кодири, что у меня большие проблемы с отчетностями и мной занимается прокуратура. Другими словами, Зохидзода сам же уничтожил мой отчет, натравил проверяющие службы и начал дискредитировать перед властями. Не выдержав такой лжи, я зашел на прием председателя области и рассказал все как есть, однако Олим Зохидзода наглым образом говорил неправду, заявляя, что не требовал у меня взятки и я пожаловался на него, после того как он всего лишь попросил у меня финансовый отчет. Таким образом, фестиваль КВН не состоялся, хотя приглашения командам из соседних стран я уже отправлял.

Тем временем, в сентябре команда КВН Сборная Таджикистана должна была принять участие в полуфинальной игре Центральной лиги Москвы, и я занес бюджет нашей поездки, сообщив председателю Согдийской области о том, что я восстановил отчет и документально доказал вину главы Управления молодежи. Однако, куратор Управления молодежи и спорта, первый заместитель председателя области, тоже выслушав мои доводы и факты не захотел разбираться, заявил, что пока прокуратура не даст свое заключение, никаких средств власти выделить не смогут.

Тем временем, прокурор Хуршед Худоерзода только 8 августа, переслал мои отчеты в аудит Согдийской области для перепроверки. Аудит перепроверил мои отчеты и вновь отправил прокурору, однако Худоерзода опять начал игнорировать мои звонки и визиты. Поездка на полуфинальную игру оказалась под срывом и команда КВН Сборная Таджикистана обратилась открытым письмом ко всем, кому не безразлична судьба нашей команды и в целом имидж страны. Мне стыдно это признавать, но из порядка 30 крупных компаний страны, к которым мы обратились письменно, помогло только представительство китайской компании Huawei, выделив 1000 долларов. Не остались в стороне и наши граждане, проживающие в России, которые реально понимают, чем мы занимаемся, и чего хотим достичь. Таким образом, найдя менее половины необходимой суммы, мы поехали в Москву для участия в полуфинальной игре. В дороге команда чуть не погибла, попав в аварию и сорвавшись в овраг. К тому же вместо подготовки к игре, вся команда до последнего дня занималась поиском средств, а двух членов команды мы просто не смогли взять в Москву. В итоге, мы не смогли пройти в финал, но сразу же были приглашены на Кубок лиги, который состоится 9 декабря. Также мы не смогли закрыть многие статьи наших расходов и сегодня должны порядка 10 тысяч долларов.

Однако, даже после возврата на родину, команда не смогла найти решения финансового вопроса. Прокурор Хуршед Худоерзода, который три месяца избегал встречи, неожиданно позвонил в первый же день нашего возвращения в Таджикистан, и сообщил, что нашим делом займется его руководитель Зафар Каюмзода. На первой же встрече с Каюмзода я рассказал всю ситуацию, после чего он вызвал и главу Управления молодежи и сотрудников аудита, и в ходе беседы Олим Зохидзода прямым текстом признал, что потребовал у меня купить микрофоны за счет бюджета поездки команды в Москву, а специально выделенные для микрофона средства он потратит на свое усмотрение. Странно, что прокурор даже не отреагировал на его заявление. Помимо того, прокурор Каюмзода также игнорирует документ, доказывающий, что исчезнувший отчет, на самом деле я сдавал Управлению молодежи. Вместо этого, прокурор занимается совершенно другими вопросами, пытаясь сделать из команды КВН преступников. Не найдя ничего компрометирующего, Каюмзода начал проверять деятельность команды за все годы существования, одновременно начав вызывать всех членов команды и говоря им неправду и заниматься клеветой. Одним словом, Каюмзода вместо того, чтобы привлечь главу Управления молодежи Олима Зохидзода за взяточничество, намеренное уничтожение документов и пособничество своего сотрудника, он пытается сделать преступников из команды КВН Сборная Таджикистана. Кстати, эта проверка также продолжается второй месяц, хотя должна быть до 10 дней максимум. 4 ноября я проинформировал прокурора Согдийской области о деятельности его сотрудников, однако все что услышал в ответ: «проверка будет закончена в ближайшее время» и «все претензии можете написать в своем заявлении, мы рассмотрим». Тем временем, прокурор Каюмзода продолжает вызывать членов команды, пытаясь найти хоть какой-то компромат и неизвестно когда все это закончится.

Главная проблема в том, что долги, которые мы должны за участие в полуфинальной игре надо срочно вернуть. Иначе участие команд из Таджикистана в будущем на международных играх будет под большим вопросом.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что главная цель, которую преследует наша команда – это повышения имиджа страны и таджиков на постсоветском пространстве. Ни один вид спорта, концерты артистов никогда не покажут по самому рейтинговому каналу России. По Первому каналу показывают только КВН. Именно поэтому соседние Казахстан и Кыргызстан активно поддерживают КВН на самом высоком уровне и их команды уже давно выступают на Первом канале, меняя имидж страны в России. Нурсултан Назарбаев выделяет огромные средства в развитие КВН уже долгие годы. Президент Кыргызстана Алмазбез Атамбаев в своем последнем обращении в новогоднюю ночь отметил достижение команды КВН Азия-Микс, вручив медали всем участникам этой команды, а директору и капитану команды Эльдияру Кененсарову присвоил звание заслуженного деятеля культуры и искусства Кыргызстана. В Таджикистане же за такую деятельность пытаются сделать преступниками. Самое главное и смешное, что происходит все это в этом году, который президентом Таджикистана объявлен годом молодежи».

Хайрулло Мирсаидов

Олим Зохидзода: «Заявление Мирсаидова - клевета»

Между тем, комментируя «АП» заявление Мирсаидова, глава Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олим Зохидзода отметил, что намерен обратиться в судебные инстанции за публичную клевету и за оскорбления его чести и достоинства.

Зохидзода считает заявление Мирсаидова беспочвенным.

«С начала года из бюджета области для поддержки команды КВН, возглавляемой Мирсаидовым было выделено 339 тысяч сомони, я «виноват» лишь в том, что потребовал отчитаться за полученные средства», - отметил Олим Зохидзода.

По его словам, заявление Хайрулло Мирсаидова о том, что, якобы, он потребовал у него взятку в размере 1 тыс. долларов США, является клеветой.

«Когда Мирсаидов попросил меня найти средства для покупки микрофонов, я ему сообщил, что главой области для студенческих организаций выделены средства для этих целей, но не для команды КВН. Я посоветовал ему найти спонсоров. Если я потребовал взятку, почему он не обратился в соответствующие инстанции?», - задается вопросом Зохидзода.

Он также отметил, что заявление Мирсаидова о том, что его финансовый отчет был утерян в возглавляемом им управлении, также является неправдой.

«После того, как аудиторская и прокурорская проверка начала выявлять нецелевое использование бюджетных денег со стороны Мирсаидова, он представил финансовый отчет, в котором все документы представлены в оригинале. Если мы потеряли его прежний отчет, откуда у Мирсаидова оригиналы документов?» - спрашивает он.

Он уверен, в том, что «руководитель команды КВН, почувствовав, что его финансовой деятельностью начали интересоваться соответствующие инстанции, начал действовать по принципу «лучшая защита - нападение».

Касаясь команды КВН, Зохидзода отметил, что данная команда в течение четырех лет выступает в Центральной лиге КВН Москвы, в которой любая желающая команда, заплатив взносы, может выступить.

«Если бы команда Мирсаидова выступила в первой или высшей лиги КВН Москвы, где выступает элита, тогда можно было бы ему хвастаться. А его уверения в том, что выступление его команды было продемонстрировано по «Первому каналу» ТВ России также является ложью. Вообще Мирсаидов не знает, как образуется сборная Таджикистана по любым видам выступлений, он самовольно назвал свою команду Сборной Таджикистана», - считает Зохидзода.

В прокуратуре Худжанда «АП» отметили, что по данному вопросу ведется проверка, ход которой они комментировать пока не будут.