Саудовские миллиардеры и миллионеры ищут возможность вывести свои активы из региона, сообщает Bloomberg со ссылкой сразу на шесть информированных источников, пишет Медуза.

12:27 8 ноября

800 миллиардов долларов будет конфисковано у арестованных принцев в Саудовской Аравии

Обладатели крупных состояний, по словам собеседников агентства, опасаются, что на их активы может быть наложен арест в рамках операции по борьбе с коррупцией, проводимой в королевстве.

Возможность вывода активов из Саудовской Аравии и других стран региона, имеющих с ней тесные связи, обсуждается с банками, управляющими компаниями и финансовыми консультантами, сообщили источники. Кто именно ведет такие переговоры они сообщить отказались, сославшись на конфиденциальность подобных сведений.

В свою очередь западные эксперты, опрошенные Bloomberg, указали, что у Центробанка Саудовской Аравии «хорошо работающая система отслеживания движения средств и прекрасные связи с банками по всему миру», что позволяет добиться заморозки счетов и возврата выведенных активов, если будет доказана коррупция.

15:07 7 ноября

Война престолов: как саудовский принц с $18 млрд оказался под стражей

5 ноября стало известно, что в Саудовской Аравии арестованы более 10 принцев, а также несколько действующих министров и десятки бывших госчиновников. Против арестованных принцев, сообщали источники Reuters, выдвинуты обвинения во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Власти Саудовской Аравии объявили, что эти аресты — лишь первая часть масштабной операции по борьбе с коррупцией.

The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщало, что власти Саудовской Аравии рассчитывают конфисковать имущество и заморозить средства на банковских счетах арестованных по подозрению в коррупции на общую сумму 800 миллиардов долларов. Эти средства, отмечало издание, помогли бы сократить дефицит бюджета страны, увеличивающийся на фоне низких мировых цен на нефть.