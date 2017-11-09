Президент страны Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня побывали в Варзобе. Здесь они ознакомились с проектом реконструкции Варзобского озера. Также президенту и мэру показали проект строительства нового автомобильного терминала на северо-востоке Душанбе.

пресс-служба президента РТ 1 /19

Новый терминал будет построен на трассе Душанбе-Чанак за 7,5 миллионов сомони, сообщает пресс-служба президента. Его территория составит 5,8 га. Здесь будут расположены различные складские помещения, автостоянки, гостиница для водителей и прочие объекты инфраструктуры.

Посетил президент и Варзобское озеро, на реконструкцию которого будет выделено 9 миллионов сомони. Вокруг озера будут построены спортплощадки, места для отдыха детей и взрослых, аквапарк, будут закуплены катамараны и гидроциклы, здесь же будет создана автостоянка на 500 автомобилей.