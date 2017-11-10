Азиатская футбольная Конфедерация поблагодарила Федерацию футбола Таджикистана и душанбинский футбольный клуб «Истиклол» за успешную организацию финального матча Кубка АФК-2017, который состоялся 4 ноября на Центральном стадионе Гиссара, сообщает официальный сайт ФФТ.

В официальном письме генерального секретаря Азиатской футбольной Конфедерации Дато Виндзора Джона, которое было адресовано генеральному секретарю Федерации футбола Таджикистана Давлатманду Исломову, в частности, говорится:

«От имени АФК я хотел бы поздравить Федерацию футбола Таджикистана с успешной организацией финала Кубка АФК-2017 в Гиссаре. Этот успех, без сомнения, является показательным упорным трудом и неустанными усилиями ФФТ и футбольного клуба «Истиклол» (принимающего клуба) в обеспечении высокого уровня соревнований. Передайте мою искреннюю признательность местному оргкомитету за их прекрасное гостеприимство, проявленное к делегации АФК и клубу гостей. Мы надеемся, что успешное проведение финала Кубка АФК подстегнет ФФТ к проведению других соревнований и, в свою очередь, обеспечит развитие футбола в Таджикистане на новые более высокие рубежи».

Напомним, в финальном матче Кубка АФК-2017, который прошел в субботу, 4 ноября, на Центральном стадионе Гиссара чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» проиграл иракскому клубу «Эйр Форс» со счетом 0:1. Автором единственного и победного гола стал игрок гостей Имад Мухсин, который отличился на 68-й минуте встречи.