Региональный учебный центр по взрывоопасным предметам будет создан при министерстве обороны Таджикистана. Соответствующее соглашение подписано 9 ноября главой Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Туула Юрьёля и министр обороны РТ Шерали Мирзо.

Как сообщили «АП» в Офисе программ ОБСЕ, создание Центра предусмотрено в соответствии с подписанным Меморандумом о взаимопонимании по внебюджетному проекту ОБСЕ «Комплексное сотрудничество по программе взрывоопасных предметов». В рамках данного проекта оказывается техническая поддержка деятельности по разработке механизмов сотрудничества между государствами Центральной Азии для решения вопросов и проблем, имеющих отношение к взрывоопасным предметам.

«Меморандум о взаимопонимании объединяет усилия Министерства обороны РТ и ОБСЕ в вопросах партнёрства и сотрудничества в создании Регионального учебного центра по взрывоопасным предметам при Министерстве обороны РТ», - сказал генерал-лейтенант Шерали Мирзо.

Он также отметил, что Министерство обороны РТ пользуется заслуженной репутацией в области проведения тренингов, касающихся обезвреживания взрывоопасных предметов, а также других схожих тренингов в регионе.

Посол Туула Юрьёля отметила, что «ОБСЕ является постоянным партнёром Правительства Республики Таджикистан, в частности Министерства обороны РТ в сфере укрепления оперативного потенциала, а также потенциала в области подготовки кадров в рамках деятельности по разминированию, в соответствии с международными стандартами и передовым опытом. Посредством применения регионального подхода, ОБСЕ привержена делу улучшения ситуации с взрывоопасными предметами в Центральной Азии. Региональный учебный центр по взрывоопасным предметам при Министерстве обороны РТ создаст основу для поддержки этих усилий на долгосрочной и устойчивой основе».

ОБСЕ, с начала деятельности в середине 2013 года, на тренингах в рамках вышеназванного внебюджетного проекта, были обучены и подготовлены более 170 национальных тренеров и экспертов в области обезвреживания взрывоопасных боеприпасов. Тренинги были посвящены вопросам самодельных взрывных устройств, обезвреживания взрывоопасных боеприпасов, повышения осведомлённости о рисках, связанных с взрывоопасными предметами, ответных мер, а также оказания медицинской поддержки операциям, связанным с обезвреживанием взрывоопасных предметов.

В тренингах приняли участие граждане Афганистана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Туркменистана - представители около 20 правительственных и неправительственных организаций, работающих по вопросам угроз, исходящих от взрывоопасных предметов.

Проект также предоставил практическую платформу для содействия обмену опытом и передовой практикой на региональном уровне в рамках мер укрепления доверия и безопасности ОБСЕ.