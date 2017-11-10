С началом осени начинается активный листопад. На улицах, во дворах коммунальщики не успевают убирать опавшую листву. К сожалению, нередко эта листва собирается в кучу и сжигается, тем самым наносится ущерб, как здоровью населения, так и экологии.

Как эта проблема решается в Кулябе, в интервью «АП» рассказал председатель Хатлонского научного центра АН РТ, директор ботанического сада города Куляба Тилло Бобоев.

- О проблеме сжигания сухой опавшей листвы говорится много. Как появилась у вас идея ее использования в качестве удобрения - компоста?

- Идея приготовления удобрений из опавшей листвы появилась около трех лет назад. Я, как специалист, предложил руководству города осенью не сжигать опавшие листья деревьев, а сделать из них компост – удобрение для растений. Местом для этого благого дела выбрали наш ботанический сад. Мы договорились с руководством КЖКП города Куляба всю собранную в городе опавшую листву не отправлять на городскую свалку, а доставлять в ботанический сад. Коммунальщикам мы даем определенное количество мешков для сбора листвы. Вот уже третий год из листвы мы делаем удобрение.

Тилло Бобоев: «Альтернатива сжиганию есть: из листьев можно готовить компост и получить ценное органическое удобрение, которым подкармливают молодые саженцы» Asia-Plus

- Вместо минеральных удобрений вы сейчас используете компост?

- До этого мы приобретали минеральные удобрения в других районах, отдавая взамен саженцы, например в совхозе «Пяндж» Пянджского района. Сейчас используем компост собственного приготовления. Садово-огородный компост хорош и выгоден во всех смыслах. Для дехкан это экономит силу, средства и время на приобретение других удобрений, на полив и прополку, а также на вывоз мусора, так как садовые и кухонные отходы отправятся прямиком в компостную кучу.

Для растений компост, внесенный в почву, — это прекрасное органическое удобрение, насыщенное необходимыми микроэлементами и гумусом. Для почвы — натуральный кондиционер, средство улучшения структуры грунта, оказывающее разрыхляющее и влагосберегающее действие. В наших городах каждую осень, как известно, сжигают или вывозят на свалку сотни тонн опавшей листвы. А ведь они могли бы стать отличным удобрением для самих же парковых зон городов.

- Проблема сжигания листвы есть только в городе?

- Нет, не только в городе. Многие и в сельской местности не обладают экологическими знаниями. В кишлаках много деревьев, большинство опавшей листвы вывозится на свалки. Население не знает, как приготовить из нее удобрение. Например, для своих огородов жители села приобретают минеральные удобрения по 500-600 сомони, а опавшую листву вместе с бытовыми отходами вывозят на свалку. Думаю, их нужно обучать рационально использовать осенний листопад.

- Вы сотрудничаете с международными экологическими организациями?

- Недавно к нам в ботанический сад приезжал председатель Комитета охраны окружающей среды республики. Мы с ними сотрудничаем в этом направлении. Комитет выделит нам средства для проведения разъяснительной работы среди населения. Также Урбан Институт (США) оказал нам помощь. Институт выделил нам трубы, сетки для очистки листвы и приготовления компоста. Кроме того, при их поддержке были напечатаны инструкции по подготовке компоста из опавшей листвы.

- Расскажите о своем ботаническом саде…

У нас в ботаническом саду по штату работают 20 человек. В 1985 году при поддержке тогдашнего президента АН Таджикской ССР Мухаммада Осими впервые в Кулябе было создано первое научное академическое предприятие «Ботанический сад». Выделение земель для ботанического сада было проблематичным. Вначале было выделено 5 га богарных земель. Не было дорог, воды, электричества. Но со временем все проблемы решились. Наш сад сейчас расширился до 16 га, и сейчас мы вырастили отличный сад, в котором растут сотни видов редких растений, и гордимся им.