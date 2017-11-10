«Открытая Азия онлайн» совместно с ОФ «Рух Эрк Медиа» посетила несколько небольших сел вблизи кыргызско-таджикской границы.

В своем саду Зайна Садирова из Ак-Татыра Баткенской области готовит плов для важных гостей. Сюда приехали шестеро ребят из соседнего таджикского села, чтобы помочь построить новый дом для ее семьи.

Почти 20 лет их жилищем была постройка из саманного кирпича с дырявой крышей, без пола и окон. Тяжелее всего было выживать в холодное время года. Осенью лачугу заливало водой, и вся семья оставалась у соседей. Зимой дети Зайны часто болели из-за холода.

Денег не было даже на косметический ремонт, и о том, что в их доме когда-нибудь перестанет капать вода с потолка, никто и не мечтал. Все изменилось, когда Садировым сообщили, что их семья стала участником проекта по предотвращению конфликтов в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана. Теперь им строят новый дом.



- Я очень обрадовалась, и дочери тоже. Они даже заплакали от радости. Сейчас, когда вижу, как строится жилье, то думаю: слава Богу, что оно не будет похоже на старый дом, где мы жили раньше! Теперь у нас будет 4 комнаты. Раньше была всего одна, - рассказывает Зайна Садирова.



За строительством следит лидер контактной группы молодежи села Ак-Татыр Тынчтык Юнусов. Он предложил снести аварийный дом и построить на его месте новый. Часть расходов взяли на себя международные доноры, остальные средства решили собрать методом ашара. Это значит, что каждый сельчанин мог внести свой вклад в это доброе дело. Одни помогали деньгами и стройматериалами, другие своим трудом, а кто-то организовывал обеды для рабочих.



- Искать деньги было очень тяжело. Сначала я просил финансы у жителей села. Нам удалось собрать 40 тысяч сомов ($578). Потом через социальные сети обратился за помощью к нашим мигрантам в России, которые тоже помогли. На собранные деньги мы начали строить дом - залили бетон, поставили стены. Но чтобы закончить его полностью, нужно еще 60 тыс. сомов ($867), и теперь я не знаю, к кому обратиться, чтобы их найти, - рассказывает с сожалением Тынчтык Юнусов.

Методом ашара сейчас строят еще одно жилье, но уже в Таджикистане. Оба дома являются частью одного проекта, который реализует Международный фонд за толерантность. Его миссия - налаживание добрососедских отношений между жителями наиболее конфликтных приграничных сел Кыргызстана и Таджикистана. При этом особое внимание организация уделяет молодежи, поскольку их легче всего вовлечь в любой конфликт. Сами ребята поддерживают идею и говорят, что помогать в строительстве домов им не в тягость.

- Я думаю, это правильно. Вместо того, чтобы ходить и драться с другими ребятами, мы помогаем строить дом, делаем одно общее хорошее дело. Я плохо понимаю таджикский, но ребята из Таджикистана немного знают кыргызский, и поэтому нам нетрудно общаться, когда мы работаем вместе, - поделился Сабырбек Маликов, житель Ак-Татыра.



Ребята надеются, что успеют построить новый дом для Зайны Садировой до наступления холодов. И тогда она сможет собрать за праздничным достарханом вместе кыргызов и таджиков - всех, кто трудился, - чтобы разделить с ними свою радость.

Уникальная команда

Небольшой пустырь. Палящее солнце. Идет игра. Дети ликуют, спрятавшись от жары под кроной деревьев. Они - одни из самых преданных фанатов кыргызско-таджикской футбольной команды.

Уникальная сборная появилась меньше полугода назад. Инициатором ее создания выступил Международный фонд за толерантность. Сейчас в команде 9 человек. Половина игроков сборной живет в Кыргызстане в селе Кок-Таш, а другая в Таджикистане в селе Самоньён. Между ними нет четкой государственной границы. Следовательно, нет пограничников. Жители свободно ходят друг к другу в гости, отправляются на базары, где продавцы принимают сомы и сомони. Единственное, что разделяет два государства на этом участке, – это небольшой водный канал.

Как признаются сами ребята из сборной, они не враги, но и называть их лучшими друзьями еще рано. Вначале общаться с друг другом им было непривычно и трудно. Но со временем любовь к футболу, совместные тренировки и соревнования сплотили их в одну настоящую команду. Сейчас на их счету несколько товарищеских матчей с соперниками из Таджикистана. И проигрывали, и выигрывали. Их заветная мечта – победа в Лиге чемпионов, поэтому останавливаться на достигнутом они не собираются.

На двух языках

Жанона Абдрахманова ритмично стучит пальцами по бубну и начинает читать отрывок из эпоса «Манас». Каждое слово звучит проникновенно, как это умеют делать только настоящие манасчи. Несколько лет назад, прочитав эпос, Жанона решила стать акыном.

По профессии Жанона – учитель русского языка. Однако больше 25 лет своей жизни она посвятила любимому делу – преподаванию кыргызского. Пять лет назад она вышла на пенсию, но из школы не ушла. Сейчас она учит младших школьников. Для нее кыргызский – это не просто язык общения, а мост дружбы между народами Кыргызстана.



- Если у человека есть интерес, он всему научится. Вначале мне тоже было просто интересно, а потом я научилась исполнять «Манас» на кыргызском языке. Сейчас мы с моими учениками ставим сценки из эпоса, и я учу их читать отрывки. Большинство моих учеников очень хорошо говорят на кыргызском, - рассказывает Абдрахманова.

У Жаноны трое детей, сын работает врачом, а дочери решили пойти по стопам мамы. Младшая Сохиба уже 7 лет преподает кыргызский язык в своем родном селе Уч-Коргон.



- Я родилась в семье учителей, поэтому тоже выбрала эту профессию. Кыргызский язык – язык моей родины, я люблю его, и поэтому я стала учителем этого языка. Я хочу передать свои знания детям нашего села, новому поколению, чтобы таджики и узбеки тоже хорошо знали кыргызский язык, - говорит она.



Уч-Коргон - уникальное село. Расположено оно в Баткенской области, на северо-востоке граничит с Узбекистаном, но при этом 65% его населения - таджики. Но главное, что его жители – это живой и самый яркий пример гармоничного соседства кыргызов и таджиков. Несмотря на то, что кыргызский и таджикский - абсолютно разные языки, каждый житель села знает кыргызский в совершенстве.



В этом есть и заслуга Жаноны. Она считает, что дружбу народов нужно развивать и укреплять, и делает для этого все возможное. Внук Жаноны собирается продолжить добрую традицию своей бабушки и уже добился первых успехов в постижении эпоса «Манас».

Ресурсный конфликт

Ежегодно на границе Кыргызстана и Таджикистана фиксируется до 10 конфликтов, иногда с применением оружия. Однако национальные различия здесь почти ни при чем, главная причина столкновений - дефицит ресурсов.



По словам специалиста проекта трансграничного сотрудничества для достижения устойчивого мира и развития офиса ПРООН в Баткенской области Сарвара Турдибоева, самый болезненный вопрос в кыргызско-таджикских отношениях - земельный.



- В Таджикистане очень напряженная демографическая ситуация, население растет, земли мало. В Кыргызстане схожая ситуация. Когда-то в советское время мы больше занимались животноводством, сейчас растениеводством. Земли и воды не хватает, но при этом есть много участков, которые не определены. Их нельзя использовать, но обе стороны очень хотели бы это сделать. И вот эта неопределенность и вызывает приграничные конфликты, - считает он.

Разделить спорные территории власти обеих стран не могут уже 17 лет. Каждая из сторон продвигает свой вариант распределения земель. Таджикистан желает работать с документами 20-30 годов, а Кыргызстан настаивает на картах двусторонних комиссий 60-х и 90-х. В настоящее время из 1000 км кыргызско-таджикской границы спорной остается примерно половина.



Эксперты говорят, что ситуация на границе осложняется с каждым годом и призывают скорее решить вопрос со спорными территориями.



- Ферганская долина - один из самых густонаселенных регионов в мире. И здесь много проблем с распределением воды, земли, пастбищ, и это все создает атмосферу предконфликта. Если где-то и вспыхнет конфликт, то, скорее всего, вот в таком месте. Вероятность большая. И если он возникнет, это приведет к большим человеческим жертвам, - полагает Сарвар Турдибоев.



Материал подготовлен при поддержке «Интерньюс» в Кыргызстане и «Клооп Медиа» в рамках проекта «Усиление независимых СМИ в Центральной Азии».

