Российские железные дороги (РЖД) вводят скидку 50% к тарифу на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана в Россию в рефрижераторном подвижном составе Таджикской железной дороги. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решения правлении РЖД.

«Установить… понижающий коэффициент 0,5 к действующим тарифам… на импортные перевозки плодоовощной продукции в прямом железнодорожном сообщении из республик Узбекистан и Таджикистан в Российскую Федерацию в рефрижераторном подвижном составе принадлежности АО «Узбекистон темир йуллари» и ГУП «Рохи охани Точикистон», - говорится в решении правления РЖД.

Указанный понижающий коэффициент действует при условии освобождения РЖД от платы за пользование рефрижераторным подвижным составом принадлежности данных государств, задействованным в перевозках.

«Коэффициент вступает в силу установленным порядком и действует по 31 декабря 2018 года включительно», - говорится в решении. Протокол заседания правления датирован 3 ноября и опубликован в пятницу.

Согласно внутреннему документу РЖД, решение правления о снижении уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов вступает в силу по истечении 10 дней с даты его опубликования на официальном сайте компании.

Между тем, на официальном сайте РЖД текст решения еще не опубликован, также не получено Таджикской железной дорогой письменное уведомление РЖД о принятии такого решения.

«Мы ранее обратились к Российским железным дорогам по поводу предоставления соответствующих скидок, однако письменного уведомления о принятии такого решения еще не получили», - сказали «АП» в ТЖД.