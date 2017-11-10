11 ноября таджикские байкеры официально закроют нынешний мотосезон, проехав организованной колонной по столичным улицам.

Организатор закрытия мотоклуб «Ирбис» при поддержке хукумата города Душанбе посвящает закрытие мотосезона Году Молодежи, который был объявлен в этом году. Понаблюдать за зрелищным проездом мотоколонны из сотни мотоциклов может каждый желающий. Также жители и гости столицы могут посмотреть на мотоциклы и сделать памятное фото с 11 до 12 часов дня у ипподрома «Наврузгох», где будет организован сбор колонны.

Мотоколонна пройдет от ипподрома Наврузгох по проспекту Шерози до ул. Карамова, далее до проспекта Рудаки, затем по проспекту Рудаки до перекрестка ул. Бухоро, далее по ул. Турсунзаде с выездом на ул. Дружбы Народов и затем до Парка Победы к мемориалу вечного огня, где будет организовано возложение цветов к вечному огню. Возложение цветов будет проходить под музыкальным аккомпанементом оркестра 201-ой Российской военной базы.

Организацию проезда колонны и обеспечение безопасности движения будут обеспечивать сотрудники УМВД города Душанбе и столичное управления здравоохранения.

В связи с проездом колонны движение автотранспорта по указанному пути будет ограничено с 11:30 до 12:30.

Мотоклуб «Ирбис» был основан в 2016 году, цели клуба развитие мотокультуры и мотоспорта в стране, воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к спорту, развитие внутреннего туризма, поднятие имиджа республики в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году члены клуба «Ирбис» в рамках мотопробега «Мы Таджики» провезли флаг Таджикистана через 20 штатам США, проехав 13 000 километров. Также в рамках благотворительного мотопробега «Километры Добра» от Душанбе до Владивостока и обратно пройденный путь составил 22 000 километров. На собранные в рамках акции деньги были проведены операции трем детям из малоимущих семей.