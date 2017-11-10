Трудовые мигранты из Таджикистана, которые были сняты с поезда Москва-Душанбе в начале ноября на станции «Аксарайская» на российско-казахстанской границе, были отправлены на родину сегодня утром.

Как сообщил «АП» представитель посольства Таджикистана в России, 75 мигрантов, которые за эти дни прошли процесс суда и выплатили штрафы за нарушение миграционного законодательства, были отправлены в Таджикистан ближайшим поездом.

«В «Аксарайске» остались еще 10 граждан Таджикистана, которые еще не оплатили штрафы за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации. Как только этот процесс завершиться, наши сотрудники организуют их возвращение на родину», - отметил он.

О точной численности граждан Таджикистана, которые были сняты с поездов Москва-Душанбе пока не известно. По разным данным с 4 таджикских поездов были сняты от 150 до 200 человек. Уполномоченными органами России были выявлены нарушения миграционного законодательства РФ.

В постановлении районного суда Красноярского Астраханской области России по делу об административном нарушении одного из мигрантов задержанных на границе России и Казахстана отмечается, что он прибывал на территории России с октября 2014 года по ноябрь 2017 года и нарушил правила пребывания в Российской Федерации – утерял паспорт и миграционную карту, но не заявил об этом в уполномоченные органы. Административное нарушение было выявлено в ходе миграционного и приграничного контроля 6 ноября. Ему назначили штраф с административным выдворением, без помещения в спецприемник. Подобное решение суда получили практически все, кого высадили российские пограничники.

Более недели таджикские мигранты, ехавшие на поезде Москва-Душанбе, оставались на границе России и Казахстана на станции «Аксарайская» и не могли отправиться домой. Они признали свою вину в том, что нарушили миграционное законодательство России, однако сложные условия, заставили их обратиться в СМИ.