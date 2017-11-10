Диалог и взаимный учет интересов между странами Центральной Азии позволит региону стать экспортером электроэнергии, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на международной конференции по проблемам обеспечения безопасности в Центральной Азии, которая проходит 10-11 ноября в Самарканде, сообщает СА-news.org.

«Считаем, что в регионе имеются все условия для превращения в экспортера электроэнергии», - сказал он.

Он отметил, что в настоящее время у сопредельных стран ощущается острая нехватка энергоресурсов. «Но абсолютно уверен, что вопрос обеспечения энергией и доступа к водным ресурсам можно решить путем диалога и взаимного учета интересов», - сообщил замглавы МИД РФ.

По его мнению, такая позиция позволит развивать в странах Центральной Азии гидроэнергетику и сельское хозяйство.

Неравномерность распределения водных ресурсов в Центральной Азии обуславливает конфликт интересов ключевых поставщиков воды (Таджикистан и Кыргызстан) и ее основных потребителей (Узбекистан, Казахстан и Туркмения). В частности, Таджикистан вместе с Киргизией заинтересованы использовать водные ресурсы для выработки электроэнергии для удовлетворения собственных нужд и на экспорт в третьи страны. В свою очередь, Казахстан, Туркмения и Узбекистан настаивают на преимущественно ирригационном характере эксплуатации как построенных во времена СССР ГЭС, так и планируемых новых гидроэлектростанций.