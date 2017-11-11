В рамках Международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», прошедшей сегодня под эгидой ООН в Самарканде министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов провел ряд двусторонних и многосторонних встреч.

Как сообщили вы департаменте информации МИД РТ, на встрече Аслова с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини были обсуждены вопросы взаимоотношений Таджикистан с Европейским Союзом.

В частности, как отмечает источник, были обсуждены вопросы безопасности, экономического развития, прав человека и Стратегия Европейского Союза для Центральной Азии.

«Собеседники также обменялись мнениями относительно взаимовыгодного сотрудничества в регионе, а также в ходе встречи была затронута тема реализации Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года», - сообщили в департаменте.

МИД РТ

Вопросы развития двусторонних отношений, региональных и международных проблем, интересующих дву стороны были обсуждены на встрече Аслова с министром иностранных дел Афганистана Салохуддином Раббони, - сообщили в МИД.

«Главы МИД РТ и ИРА подтвердили желание двух государств продолжить сотрудничество в области торговли и экономики, энергетики, коммуникации, транспорта, промышленности, здравоохранения, культуры, науки и образования, а также в сфере региональной экономической интеграции с целью обеспечения устойчивого развития экономики Афганистана, реализации проектов экономических и энергетических программ регионального характера», - отмечает источник.

МИД РТ

В департаменте также сообщили, что на встрече Сироджидина Аслова с Еврокомиссаром по международному сотрудничеству и развитию Невеном Мимица стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Таджикистаном и ЕС.

«Пути укрепления взаимодействия в процессе реализации Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, - сообщил источник. Мимица выразил готовность приложить усилия для более активного продвижения разнопрофильных проектов и программ ЕС в Таджикистане».

МИД РТ

На встрече главы МИД РТ с помощником Генсекретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енча стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития всесторонних взаимоотношений Таджикистана и ООН, в том числе с ее специализированными учреждениями, - сообщили в департаменте.

МИД РТ

Напомним, сегодня в Самарканде состоялась Международная конференция по проблемам обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии. Выступая на конференции, Аслов изложил позицию Таджикистана по вопросам сотрудничества республики с другими странами Центральной Азии в рамках совместного продвижения целей и задач устойчивого развития.