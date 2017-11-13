Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление экономического роста Таджикистана в этом и следующем годах.

«После устойчивого роста в 2016 году ожидается, что макроэкономические перспективы для Таджикистана будут слабее в этом году и в дальнейшем», - говорится в пресс-релизе Исполнительного Совета МВФ по итогам консультаций с Таджикистаном.

Согласно прогнозам Фонда, в 2017 году темпы роста экономики Таджикистана замедляются до 4,5 процента, а в 2018 году - до 4 процентов «из-за фискальной консолидации и сокращения кредитов».

«Риски, вероятно, вызовут структурные реформы, особенно в банковском секторе или государственных предприятиях, что окажет негативное влияние на рост», - полагают специалисты Фонда.

Они считают, что медленный рост на развивающихся рынках приведет к сокращению денежных переводов, кредитов и прямых иностранных инвестиций. Также отмечается, что риск возникновения проблем с внешней задолженностью в Таджикистане возрос до высокого уровня.

МВФ рекомендует таджикским властям проводить осторожную макроэкономическую политику и активизировать реформы, особенно в банковском секторе. «Более глубокие и более срочные реформы необходимы на основе оценки жизнеспособности банков», - подчеркивают в Фонде.

Для обеспечения макроэкономической стабильности Таджикистану предлагается «тщательное осуществление фискальной и денежно-кредитной политики».