Потребительские цены и тарифы в Таджикистане с начала года выросли на 6 процентов. Данный уровень соответствует «целевому показателю Национального банка Таджикистана».

В регуляторе отмечают, что инфляция в октябре этого года составила 0,4 процента, достигнув «уровня целевого показателя».

Показатели октября в НБТ считают ожидаемым: «инфляция, в основном, как и ожидалось, сложилась в результате немонетарных факторов, в частности, сезонный рост отдельных продовольственных товаров и повышение стоимости коммунальных услуг».

Годовая инфляция (за 12 последних месяцев) составила 7 процентов, «постепенно приблизившись к уровню целевого показателя Нацбанка в среднесрочной перспективе».

В регуляторе подчеркивают, что за последние месяцы наблюдается стабилизация стоимости некоторых основных продовольственных товаров, которые ранее дорожали из-за снижения производства и, соответственно, их предложения.

Также невысокий уровень инфляции в НБТ связывают с «активизацией антиинфляционной монетарной политикой, стабильной ситуацией на внутреннем валютном рынке».

НБТ прогнозирует, что инфляция по итогам 2017 года и в среднесрочной перспективе будет удержана в рамках целевых показателей (7 процентов).

По итогам прошлого года уровень инфляции в Таджикистане составил 6,1 процентов. Сравнительно высокий уровень инфляции за последние годы был зафиксирован в 2011 году, когда цены и тарифы повысились на 12,5 процентов.

Наиболее же низкий уровень инфляции за годы независимости в Таджикистане был отмечен в 2013 году - 5,1 процентов.

Ранее регулятор для «ограничения возможных инфляционных рисков и постепенного снижения инфляции до целевого уровня» оставил без изменения ставку рефинансирования - на уровне 16 процентов.

НБТ в настоящее время осуществляет переход от монетарного таргетирования к инфляционному.

Инфляционное таргетирование или таргетирование инфляции (Inflation targeting) является режим денежно-кредитной политики, при котором конечной целью денежно-кредитной политики заявлена ценовая стабильность.