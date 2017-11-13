Наиболее вероятный сценарий участия Владимира Путина в президентских выборах — это самовыдвижение. Такой вариант в Кремле рассматривается как приоритетный, сообщает РБК

В Кремле обсуждают сценарии, как и когда Владимир Путин объявит о своем участии в выборах. Базовая концепция заключается в том, что президент заявит о намерении баллотироваться после того, как Совет Федерации назначит кампанию

Публичных объявлений о готовности баллотироваться глава государства еще не делал, однако «определился, что будет участвовать», сказал РБК федеральный чиновник. На сегодняшний день есть несколько сценариев драматургии выдвижения Путина, рассказал РБК другой федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Если говорить о дате, когда Путин может сделать объявление о намерении баллотироваться на новый срок, то существуют два подхода: президент сообщит о своем решении до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Верхняя палата парламента должна назначить кампанию в период с 7 по 17 декабря.

Базовая концепция заключается в том, что глава государства сделает объявление уже после официального назначения выборов, поясняют три источника, близких к Кремлю. Скорее всего, это произойдет до съезда «Единой России» (состоится 22–23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ, который также намечен на декабрь, говорит один из близких к администрации президента собеседников РБК. Источник, близкий к руководству ОНФ, уточнил, что форум пройдет во второй половине декабря. Однако есть вариант, который предполагает, что Путин может заявить о выдвижении в самом начале января, добавляет другой близкий к Кремлю источник РБК.

Предполагается, что кампания главы государства будет максимально короткой по времени, его победа не вызывает сомнений, поэтому нет необходимости торопиться с объявлением о готовности баллотироваться, поясняют собеседники РБК.

Сам президент по итогам саммита БРИКС в сентябре не ответил прямо на вопрос журналистов о своем выдвижении. «Я уже говорил и могу сказать еще раз: у нас, как только предвыборные кампании объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке. В предусмотренное законом время те, кто хочет принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации, уверен, об этом скажут», — заявил глава государства.

Объявление первых лиц об участии в выборах уже после назначения кампании Советом Федерации можно назвать традиционным сценарием. Так делал Владимир Путин на выборах 2004 года, тот же подход был выбран перед выборами 2008 года, на которых победил Дмитрий Медведев.

Исключением стал 2011 год, когда Медведев заявил об отказе баллотироваться на второй срок и предложил выдвинуть Путина на съезде «Единой России» еще в сентябре.

«Сейчас не такая ситуация, как в 2011 году, поэтому торопиться необходимости нет», — поясняет один из источников РБК, близких к Кремлю.

Есть желающие ускорить объявление главы государства об участии в кампании, с тем чтобы оно прозвучало до официального назначения выборов, говорит другой близкий к администрации президента собеседник РБК. Элиты в целом понимают, что Путин пойдет на новый срок, но все же многим хотелось бы определенности, поясняет он.