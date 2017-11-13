Часть ранее арендуемых земель комплекса "Байконур" переданы Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

"В Челябинске в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Александр Иванов и первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Кайрат Айтуганов подписали протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 года", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в министерстве, согласно документу из российской аренды выведено 11,6 тысячи гектаров земли вблизи поселков Акай и Торетам и переданы Кызылординской области для дальнейшего развития на ней социально-экономической инфраструктуры.

Также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и министр здравоохранения РК Елжан Биртанов подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан "О порядке медицинского обслуживания персонала космодрома Байконур, жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса "Байконур" от 17 ноября 2009 года.

Протоколом предусматривается совершенствование системы медицинского обслуживания казахстанцев, проживающих и работающих на комплексе "Байконур", в поселках Акай и Торетам. "Подписанные документы дополнят уже имеющуюся сейчас двустороннюю нормативно-правовую базу по комплексу "Байконур", которая является важным элементом развития сотрудничества Казахстана и России", - заключили в министерстве.