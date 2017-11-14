Жанр: ужасы, триллер, детектив
Страна: США
Режиссёр: Виктор Сальва
В ролях: Стэн
Премьера в Душанбе: 16 ноября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Триш Дженнер воспитывает сына-подростка, которого она назвала Дэрри — в честь брата, погибшего в когтях чудовищного монстра. По ночам Триш видит один и тот же кошмар, в котором её сына ждёт та же участь, что и брата. Ведь каждую 23-ю весну просыпается зловещий монстр Джиперс Криперс и 23 дня, распространяя ужас и страх, рыскает по свету в поисках новых жертв. Время пробуждения приближается…
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