Жанр: ужасы, триллер, детектив

Страна: США

Режиссёр: Виктор Сальва

В ролях: Стэн Шоу, Габриэль Хоф, Брэндон Смит

Премьера в Душанбе: 16 ноября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Триш Дженнер воспитывает сына-подростка, которого она назвала Дэрри — в честь брата, погибшего в когтях чудовищного монстра. По ночам Триш видит один и тот же кошмар, в котором её сына ждёт та же участь, что и брата. Ведь каждую 23-ю весну просыпается зловещий монстр Джиперс Криперс и 23 дня, распространяя ужас и страх, рыскает по свету в поисках новых жертв. Время пробуждения приближается…