Новый телевизионный канал «Шахнавоз» начал функционировать сегодня в Таджикистепне. Он создан по инициативе Комитета по телерадиовещанию при правительстве Республики Таджикистан на базе таджикского телевидения.

В церемонии открытия нового телеканала приняли участие помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода, министр культуры Республики Таджикистан Шамсиддин Орумбекзода и председатель Комитета по телерадиовещанию при правительстве Республики Таджикистан Махмадсаид Шохиён, сообщает НИАТ "Ховар".

Цель образования нового телевизионного музыкального канала заключается в распространении и развитии таджикской музыки, а также создании необходимых условий для таджикских артистов и певцов.

Новый телевизионный канал «Шахнавоз», на котором будут демонстрироваться концертно-музыкальные программы, будет вещать на отдельном канале 24 часа в сутки.

Директором нового телевизионного канала назначен главный редактор программ «Субх» телевидения «Таджикистан» Манучехр Ализода.

За годы независимости страны в республике образованы такие государственные телевизионные каналы как «Таджикистан», «Сафина», «Бахористон», «Джахоннамо», «Варзиш», «Синамо», «Футбол». Новый телеканал «Шахнавоз» является восьмым по счету.