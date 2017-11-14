Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани по поводу произошедшего землетрясения на границе с Ираком, унесшего жизни по последним данным около 400 человек.

«Ваше Превосходительство, известие о землетрясениях в провинции Кирмоншох и других западных районах Исламской Республики Иран, которые привели к гибели и ранениям большого количества граждан и нанесли огромный материальный ущерб, глубоко расстроило нас», - отмечается в телеграмме таджикского лидера.

«В эти скорбные минуты, выражая своё глубокое сочувствие и соболезнование дружественному народу Ирана, желаем терпения и выдержки родным и близким погибших и полного выздоровления потерпевшим», - отметил Эмомали Рахмон.

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Землетрясение магнитудой 7.3 произошло на границе Ирана и Ирака в воскресенье, 12 ноября. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к югу от города Халабджа, в иракском Курдистане.

В Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями Ирана заявили, что жертвами стихийного бедствия в стране стали 395 человек, еще 6650 получили ранения и травмы, сообщает иранский телеканал Press TV. В провинции Кирмоншох, которая пострадала больше всего, объявили трехдневный траур.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Местное отделение Красного Полумесяца развернуло поисковые и спасательные операции в зоне бедствия, туда направлены дополнительные подразделения спасателей. В пострадавших районах развернуты полевые госпитали для обеспечения людей необходимыми продуктами, теплыми вещами и топливом.