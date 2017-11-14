15 ноября в Душанбе откроется международная конференция по обмену опытом по присоединению Таджикистана к Конвенции о правах инвалидов.

Конференция, которая будет проходить с 15 по 17 ноября в столичной гостинице Hyatt Regency, организована Национальным объединением инвалидов Таджикистана при поддержке правительства республики, социально экономического департамента ООН и ряда других партнеров.

Как сообщил «АП» председатель Нацобъединения инвалидов Асадулло Зикрихудоев, на данное мероприятие приглашены международные эксперты из числа людей с ограниченными возможностями из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Германии, которые поделятся опытом своих стран в принятии и реализации данной Конвенции. Также, по его словам, в мероприятии примут участие и представители Исполнительного аппарата президента РТ, представители Комитета по архитектуре и строительству при президенте РТ, Минздрава и соцзащиты населения РТ, Минобрнауки, Минюста и Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана.

«Это мероприятие проводится в рамках Национального плана действий по выполнению рекомендаций государств-членов Совета ООН по правам человека согласно процедуре Универсального периодического обзора (второй период) на 2017-2020 годы, согласно которому Таджикистан обязался до конца 2017 года присоединиться к Конвенции о правах инвалидов», - отметил Зикрихудоев.

Напомним, в Конвенции о правах инвалидов, принятой Генассамблеей ООН в декабре 2006 года, прописано, что основная ее цель - поощрение, защита и обеспечение полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод.

В Таджикистане существуют несколько категорий инвалидов: инвалиды войны и лица, приравненные к ним, инвалиды общего заболевания, инвалиды профессионального заболевания, инвалиды трудового увечья, инвалиды-участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды военной службы и дети-инвалиды.

По данным Управления соцзащиты населения министерства здравоохранения и соцзащиты населения страны, на учете на сегодняшний день в стране состоят около 150 тысяч инвалидов, из них около 25 тысяч дети в возрасте до 18 лет.