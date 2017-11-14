Программа Европейского Союза по обеспечению готовности к стихийным бедствиям (DipECHO) инвестировала 46 млн евро в более 100 проектов по центральноазиатскому региону с 2003 года, оказывая поддержку населению и правительствам в подготовке и смягчению последствий стихийных бедствий.

Об этом говорится в пресс-релизе представительства Европейского Союза в Таджикистане.

В документе отмечается, что проекты при поддержке Европейского Союза в Центральной Азии принесли значительные изменения в обеспечение лучшей подготовки населения к стихийным бедствиям.

«Основные достижения проектов в странах-реципиентах – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане – это поощрение органов власти продвигать меры по интеграции снижения рисков стихийных бедствий в политику, бюджет и законодательство, оказание содействия уязвимому населению, живущему в районах с высоким уровнем риска, в получении знаний и опыта по уменьшению опасностей стихийных бедствий, обучение тысячи школьников и учителей по подготовке к чрезвычайным ситуациям, оснащение и финансирование модернизации школ для лучшего противостояния стихийным бедствиям, предоставление помощи населению по созданию комитетов по снижению риска стихийных бедствий.

"Этот значительный вклад на протяжении многих лет подчеркивает приверженность Европейского Союза народу Центральной Азии, для которых DipECHO помогло создать более безопасный регион, - приводятся в пресс-релизе слова Андрулла Каминара, директор Департамента по сотрудничеству Гендиректората Еврокомиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите (ECHO). - Мы очень гордимся результатами, достигнутыми в разных странах региона, потому что сегодня большое количество населения научились лучше справляться с затрагивающими их стихийными бедствиями, и уменьшение опасностей стихийных бедствий стало неотъемлемой частью государственной политики".

В пресс-релизе говорится, что поддержка ЕС, достигнув своих целей через программу DipECHO, с этого момента будет оказываться через инструменты финансирования деятельности в области развития. «Это решение будет скоординировано с соответствующими правительствами региона и построено на опыте и знаниях, накопленных программой DipECHO», - говорится в пресс-релизе.

Европейская Комиссия через генеральный директорат по гуманитарной помощи и гражданской защите (ECHO) ежегодно оказывает помощь более 120 миллионам жертв конфликтов и стихийных бедствий. Запущенная в 1996 году, программа ЕС по обеспечению готовности к стихийным бедствиям ECHO (DipECHO) является основным элементом глобальных усилий Европейской Комиссии по уменьшению опасности стихийных бедствий. Основная цель программы - повышение устойчивости и снижение уровня уязвимости населения. DipECHO - это программа, ориентированная на людей, и помогающая сообществам,

подверженным риску стихийных бедствий, улучшить свою подготовку, проходя обучение, создавая или улучшая местные системы раннего предупреждения и планирования на случай чрезвычайных ситуаций. Она также призывает граждан, гражданское общество и местные, региональные и национальные органы власти наладить эффективную совместную работу и выступает за интеграцию усилий по снижению риска стихийных бедствий в комплекс помощи в целях развития, с тем чтобы обеспечить устойчивую политику, в частности в странах с высоким уровнем риска.

Таджикистан получает основную долю двусторонней помощи ЕС в Центральной Азии: 251 млн. евро на период 2014-2020 гг. В течение этого периода, содействие ЕС Таджикистану, направленное на развитие, сосредоточится на секторах образования, здравоохранения и развития сельской местности. Таджикистан также получает региональное и тематическое содействие, в таких областях, как управление границами и контроль за наркотиками (БОМКА/КАДАП), образование (Карен и Эразмус+), демократия и права человека (ЕИДПЧ), негосударственные субъекты (NSA), энергетика (IFCA и ИНОГЕЙТ), транспорт (ТРАСЕКА), развитие МСП (IFCA & ЦА-Инвест), мир и устойчивость (IcSP) и управление водными ресурсами/ охрана окружающей среды и ядерная безопасность (IFCA, EURECA & INSC). Европейский Союз осуществляет свою деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает содействие на развитие страны сумму около 35 миллионов евро в год.