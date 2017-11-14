Сегодня в Таджикском институте физической культуры и спорта имени Саидмумина Рахимова торжественно встретили нового чемпиона мира по самбо и серебряного призера ЧМ.

Встретить героев Бехруза Ходжазода и серебряного призера ЧМ по самбо Акмалиддина Каримова – студентов этого вуза - с флагами Таджикистана вышли почти все студенты и преподаватели во главе с ректором Шоди Сафаровым.

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«Эту победу народ Таджикистана ждал 42 года, после того, как в 1975 году в Минске наш именитый борец Саидмумин Рахимов стал чемпионом мира. Я рад, что сегодня студент нашего вуза добился этой исторической победы», - не скрывал своей радости ректор.

Бехруз и Акмалиддин возложили цветы у подножия бюста Саидмумина Рахимова.

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В их честь в спортзале кафедры спортивных игр состоялось торжество – с музыкой, выступлениями борцов и акробатов, теплыми словами поздравлений и пожеланий преподавателей.

«Спасибо его родителям за воспитание такого сына. Он занимается у нас в республиканской школе высшего спортивного мастерства. Также продолжает учебу в ТИФК на факультете военной подготовки. Бехруз отличается серьёзным отношением к тренировкам, по характеру парень очень скромный, воспитанный. Мы по интернету следили за его поединками, переживали за него, собирали информацию о соперниках и перед боями советовали на какие слабые стороны соперника нужно обратить внимание», - рассказал о Бехрузе его тренер Садриддин Обидов.

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Бехруз в семье четвертый сын. Вместе с братом Фирузом ходит на секцию самбо и дзюдо с 10 летнего возраста. Семья Ходжазода живет в Душанбе, его отец госслужащий, а мать – домохозяйка.

Среди встречавших был ветеран таджикской спортивной борьбы Махмадшариф Сулаймонов, который также назвал победу Бехруза исторической.

«Я был свидетелем, как 42 года назад Саидмумин Рахимов на коврах Минска выиграл мировое золото. Сегодня радостный день – после почти полувекового перерыва наш спортсмен повторяет это достижение».

Серебряный призер ЧМ-2017 по самбо Акмалиддин Каримов выглядел усталым.

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«Это мое третье серебро на чемпионатах мира. Старался, чтобы выиграть чемпионат, но не повезло. Но я не сдамся – мне сейчас 27 лет, и есть еще потенциал принять участие на чемпионатах мира», - сказал он.

Каримов является рекордсменом Таджикистана по количеству завоеванных наград на мировых чемпионатах. Начиная с 2010 года, Акмалиддин выиграл три серебряные медали и две бронзы.