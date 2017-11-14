Руководитель команды КВН Сборная Таджикистана Хайрулло Мирсаидов заявляет, что глава Управления молодежи и спорта Согдийской области дал ложную информацию СМИ и официальным лицам.

10 ноября глава Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олим Зохидзода прокомментировал Обращение руководителя команды КВН Сборная Таджикистана Хайрулло Мирсаидова к президенту Республики Таджикистан, генпрокурору и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири.

Мирсаидов считает, что слова Зохидзода были ложью.

«Объясню по порядку, - пишет он. - В 2016 году при поддержке председателя Согдийской области Абдурахмона Кодири, команда КВН Сборная Таджикистана организовала школьную лигу КВН в Согдийской области, которая прошла с большим успехом. Проблема была только в качестве микрофонов, который предоставлял Центр молодежи, где собственно и проходили игры. Часто микрофоны ломались прямо в ходе игры, а снимало эти игры Согдийское областное телевидение, руководство которого пожаловалось на качество микрофонов, что отражается на эфире.

В конце 2016 года, председатель области Абдурахмон Кодири посмотрев все игры, поручил команде КВН Сборная Таджикистана организовать на таком же высоком уровне и студенческую лигу КВН. Именно для этих двух лиг КВН я обратился в Хукумат Согдийской области с просьбой выделить средства для микрофонов. Это могут подтвердить бывший сотрудник Управления молодежи и спорта Ахрорхон Ходжаев, который был постоянным членом жюри школьной лиги, и одновременно активно участвовал в отборочных играх студенческой лиги. Вместе с ним мы нашли конкретные модели микрофонов, которые можно купить в Москве, и предоставили в финотдел Хукумата Согдийской области для утверждения. Это может подтвердить бывший глава отдела бюджета Согдийской области Шухрат Турсунов.

В итоге, средства были выделены и перечислены на счет Управления молодежи Согдийской области. Нынешний руководитель Управления молодежи и спорта Согдийской области Олим Зохидзода тогда еще даже не возглавлял эту структуру.

Поэтому, сегодняшнее заявление, что средства выделены не для микрофонов – ложь.

Более того, Олим Зохидзода не только не выдал нам эти средства, но и решил провести студенческую лигу КВН сам. В итоге, первая игра студенческой лиги прошла на очень низком уровне, и самое главное, с первых минут старые микрофоны начали ломаться. Получается, что он эти микрофоны так и не купил. В связи с этим возникает вопрос: для каких целей он намеревается потратить эти средства? Кто в этом случае должен заявлять о нецелевом использовании средств?

Самое главное, Олим Зохидзода уже выдал три версии связанные с этими микрофонами и взяткой.

Председателю области Абдурахмону Кодири он сказал: «Я не требовал взятку. Я только попросил предоставить финансовый отчет».

Прокурору Зафару Каюмзода, в присутствии двух сотрудников аудита Согдийской области и собственного бухгалтера он сказал: «Я не требовал взятку. Я сказал, чтобы микрофоны Мирсаидов купил за счет средств выделенных на поездку в Москву».

"Азии-Плюс" заявил: «Мирсаидов попросил найти меня средства для микрофонов. Я ему сообщил, что главой области выделены средства для студенческих организаций, но не для команды КВН».

Что из сказанного Олимом Зохидзода правда?

Касательно исчезнувшего отчета Олим Зохидзода также лжет.

Напомню, пропал отчет о поездке команды КВН Сборная Таджикистана на 1/8 финала Центральной лиги Москвы, которая прошла с 29 марта по 2 апреля. Бюджет 109 тысяч сомони. Как заявляет господин Зохидзода, этот отчет я им не сдавал. Тогда почему 8 мая, то есть спустя полтора месяца, он берет у меня объяснительную, что я должен предоставить ему отчеты только на 68 тысяч сомони? Эта объяснительная есть в прокуратуре, аудите и в Хукумате Согдийской области. Действительно были некоторые договора, которые я не успел вовремя по техническим причинам оформить и предоставить, и я обещал их оформить, и в мае, после очередной поездки в Москву я все предоставил. Как раз на сумму 68 тысяч. Это доказывает, что отчет на 109 тысяч сомони я сдавал. Иначе, у меня потребовали бы вписать объяснительной и эту сумму.

Что касается обвинений Зохидзода, что я при повторном предоставлении исчезнувшего отчета предоставил ему оригиналы - это опять ложь.

Трансфер до Москвы и обратно я предоставил только в виде электронных билетов, так как авиакасса не может выдать чеки второй раз. Отель, где мы проживали, квитанции о расходах от администрации Центральной лиги Москвы были предоставлены повторно только в виде накладных без чеков после моего повторного обращения. При необходимости я могу предоставить всю переписку по этому поводу, и конкретные люди, которые выдавали эти квитанции, могут дать показания. Если руководитель Управления молодежи и спорта не может отличить чек от накладной, представляю в каком состоянии его дела с отчетностями по другим многочисленным мероприятиям.

Заявление Зохидзоды, что в Центральной лиге Москвы может выступать любая команда, которая только заплатит взнос – ложь!

В системе Международного союза КВН функционирует более 80 различных лиг. Самого низкого уровня – это региональные лиги, к примеру, лига Ала Тоо в Бишкеке, где наша команда участвовала. Чуть выше рангом идут межрегиональные лиги, далее центральные лиги, и потом только Первая лига, Премьер-лига и Высшая лига.

Чтобы попасть в Центральную лигу Москвы, согласно регламенту Международного союза КВН необходимо минимум один сезон поиграть в региональной лиге, показать хорошие результаты, далее обязательно поехать на ежегодный фестиваль Кивин в Сочи, где собирается порядка 400 команд, и показать хороший результат. А именно получить на фестивале рейтинг, повышенный рейтинг или пройти во второй тур. Только эти команды могут участвовать на отборочных играх Центральных лиг. Сотни команд ежегодно участвуют на фестивале в Сочи и не получив даже обычного рейтинга уезжают домой ни с чем и начинают все заново.

Команда КВН Сборная Таджикистана на первом же фестивале в Сочи войдя в лучшие 70 команд, прошла во второй тур и была приглашена в Центральную лигу Москвы. Более того, чтобы играть в этой лиге надо пройти фестиваль в Москве. В 2015 году на отборочном фестивале Москвы участвовало более 150 команд, и только 32 из них, в том числе Сборная Таджикистана завоевали право играть в Центральной лиге Москвы.

В текущем году наша команда прошла такой же путь. Самое главное, среди всех центральных лиг, которых порядка 10, Центральная лига Москвы является самой авторитетной, так как игры проходят непосредственно в здании «Планета КВН», редактором является Алексей Ляпичев, который одновременно редактирует первую и премьер-лигу. Многие выпускники центральной лиги Москвы сегодня играют в премьер и высшей лиге. Например, наши соперники по финалу 2015 года Сборная цирка и Плюшки в этом году дошли финала Высшей лиги, три других наших соперника Чуваши, Меган фокс, Первая олимпийская играют в Премьер-лиге. В этом году у нас оставался один шаг до финала, и мы считались одними из фаворитов сезона, однако благодаря «стараниям» Олима Зохидзоды, вместо подготовки к полуфинальной игре, мы занимались поиском средств.

Название команды была не моя идея – Зохидзода лжет.

В 2013 году, когда две таджикские команды участвовали в региональной Лиге Ала Тоо, после игры член жюри – Чемпион высшей лиги в составе команды «Камызяки» Азамат Мусагалиев посоветовал объединить две команды в одну и дальше ехать в Сочи. В 2014 году, эти записи посмотрел председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири, и тоже поддержал идею объединения двух команд. Так появилась команда КВН Сборная Таджикистана.

Последняя ложь Олима Зохидзоды заключается в том, что я никогда и нигде не говорил, что команда КВН Сборная Таджикистана выступает на Первом канале России.

Команда КВН Сборная Таджикистана надеется, что справедливость восторжествует, виновные понесут наказание, и мы примем участие на Кубке лиги Москвы, который пройдет 9 декабря в Москве, куда мы приглашены, и далее в Сочи подтвердит свой статус и пробьется на Первый канал.

… И еще. После публикации нашего обращения к президенту, генеральному прокурору и председателю Согда, на нас уже вышли представители Генеральной прокуратуры и обещали разобраться».