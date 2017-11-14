11 ноября 2017 года в новом корпусе Российско-Таджикского Славянского Университета в честь Года молодежи состоялось главное бизнес-событие осени - форум «G5 Startup Forum», организованный ГУП «Клуб Молодых Предпринимателей» Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ совместно с «55 Group».
Будучи эффективной площадкой обмена конструктивным опытом между состоявшимися бизнесменами и начинающими стартаперами страны, форум успешно проводится уже во второй раз, и, судя по всему, станет доброй бизнес-традицией в Таджикистане. В нынешнем году количество желающих попасть на форум превысило 500 человек, а полный SOLD OUT билетов был объявлен за несколько дней до начала мероприятия.
- Форум «G5-2016» был первым в своем роде, по итогам которого мы узнали, что именно интересно начинающим стартаперам и уже состоявшимся предпринимателям. Эти сведения мы обработали и с их учетом построили концепцию второго бизнес-практикума. В этом году у нас появилась уверенность, что за бизнес образованием люди тянутся, ведь аудитория мероприятия значительно расширилась, что не может не радовать, - отметил заместитель директора «Клуб Молодых Предпринимателей» Таджикистана Сулаймон Курбонов.
Он также подчеркнул, что подобные форумы будут проводиться чаще и охватят все регионы Таджикистана, потому что «стартап движение нужно развивать на республиканском уровне». Но пока в этом году организаторы ограничились видео-трансляцией в онлайн-режиме на страничках «КМП» Таджикистан в социальных сетях Facebook и Instagram, которую посмотрели 8 тыс. человек.
Бизнес-практикум от таджикских предпринимателей открыл Председатель комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан Ахтам Абдуллозода, который в своей приветственной речи высоко оценил образовательную ценность проекта «G5 Startup Forum», нацеленного на поддержку молодых предпринимателей, что, в конечном итоге, благотворно сказывается на экономике страны.
С темы «Как правильно выбрать нишу для собственного бизнеса» начал выступление первый спикер - бизнес-тренер, предприниматель, Генеральный директор медиагруппы «Азия плюс» Махсуд Пулатов. Он обозначил четыре главных критерия, по которым можно понять, находится ли на правильном пути стартапер, рассказал о последствиях неправильного выбора ниши и о том, как важно не опускать руки при синдроме «ямы».
Выпускник знаменитой Лондонской Школы экономики и политических наук, соучредитель МДО «Алиф Сармоя», портала Somon.tj и ООО «Пешрафт» Абдулло Курбонов поделился основными принципами видения бизнеса и разобрал несколько полезных кейсов из личной практики.
Генеральный директор «Армон Отель» и йога-коуч Зебуннисо Солиева рассказала о своем карьерном пути и гостиничной деятельности, о том, какие кредиты правильные, а какие нет, а также поделилась интересными лайфхаками о том, как из ничего сделать шедевр, о котором будет говорить весь город.
Учредитель группы компаний «55 Group», директор «Клуба молодых предпринимателей », вице-президент ФФТ Дилшод Джураев пошагово рассказал о том, как выстроить бизнес от формирования идеи до конечного успеха проекта в стиле ведения бизнеса группы компаний «55 Group», а также о новом проекте «55Startups», который призван оказать полную поддержку инновационным идеям начинающих бизнесменов, у которых не хватает опыта или финансирования для запуска проекта. Во время своего выступления Дилшод Джураев предложил участникам форума сделать список дел под хэштегом #G5япринимаюрешение, который каждый пообещает себе выполнить в течение четко очерченных временных рамок. Зал дружно поддержал инициативу в социальных сетях Facebook и Instagram.
В качестве бонусного спикера на форум была приглашена Замира Самадова, являющаяся директором компании «Имкон консалтинг». Она детально разобрала наиболее часто встречающиеся стереотипы в бизнесе, которые мешают добиться успеха.
Кроме того уже традиционной стала и встреча участников бизнес-форума в спорт-баре «Истиклол» на «G5 business cocktail and networking», где в дружеской неофициальной обстановке гости продолжили оживленную дискуссию.
Напомним, что название форума «G5 Startup Forum» является сокращением от фразы «Great 5» (в переводе с англ. означает «великолепная пятерка»), что указывает на количество предпринимателей, которые выступят на форуме в качестве спикеров. Каждый из спикеров является успешным предпринимателем и профессионалом в своем деле.
- Для нас было важно, чтобы участники, которые пришли на форум, смогли получить реальные и дельные советы, с чего начать свое дело, с какими трудностями им наверняка придется столкнуться и как находить выход из сложных ситуаций, - сообщили в пресс-центре «Клуба Молодых Предпринимателей» Таджикистана.
Стоит отметить, что «G5 Startup Forum» стал также благотворительной площадкой, где была реализована продукция первого социального кафе «Дар як замин», приготовленная детьми, страдающими аутизмом.
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