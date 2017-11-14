В Астане оштрафовали граждан Чехии, которые устроили фотосессию на парковке комплекса ЭКСПО в мужских купальниках, аналогичных тому, что носил киногерой Борат Сагдиев. Об этом сообщает Informburo.Kz со ссылкой на главу пресс-службы департамента внутренних дел столицы Казахстана Софью Кылышбекову.

"В пятницу на территории парковки возле ЭКСПО были задержаны граждане Чехии, которые фотографировались в непристойном виде. По данному факту возбуждено административное производство по статье 434 Административного кодекса " Мелкое хулиганство", и материалы дела отправлены в суд для принятия решения", – сообщила Кылышбекова.

Специализированный межрайонный административный суд города Астаны в тот же день рассмотрел административное дело и вынес решение. Все граждане Чешской Республики понесли административное взыскание в виде штрафа в 10 МРП (около 22 с половиной тысяч тенге или $67,5), уточнили в пресс-службе суда.

Фильм официально не запрещён в Казахстане, однако в начале 2016 года официальный представитель МИД Казахстана Ержан Ашикбаев публично выразил надежду, "что компании-прокатчики проявят ответственность и не будут показывать этот фильм".

Фильм с участием британского комика Саши Барона Коэна «Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан» вышел в прокат в 2006 году. Главный герой картины – казахстанский журналист Борат Сагдиев - путешествует по США, где пытается познать принципы американской жизни, одновременно позоря свою родину в глазах местных жителей. Сатирические сцены в этом фильме многие расценили как провокационные. Власти Казахстана блокировали доступ на сайт Коэна после премьеры фильма, а казахстанские прокатчики отказались показывать картину в кинотеатрах страны.

Несмотря на то, что мировой прокат «Бората» был ограничен (его запретили в ряде стран), фильм имел коммерческий успех, и «призрак» Бората не один год преследовал казахстанские власти. Например, в марте 2012 года в Кувейте организаторы чемпионата мира по стрельбе перепутали гимн Казахстана с композицией, которая звучит в финале фильма. Ее включили в честь победы представительницы сборной Казахстана Марии Дмитриенко, сообщает fergananews.com.

Стоя на пьедестале, она прослушала пародийный гимн, в котором, в частности, говорилось о «величайшей стране мира», «лучшей в мире промышленности» и «чистейших проститутках». Власти Казахстана после этого инцидента обязали всех спортсменов выучить гимн республики наизусть, однако позицию насчет «Бората» смягчили. В апреле того же года глава МИДа Ержан Казыханов поблагодарил создателей фильма за возросший интерес туристов к Казахстану.