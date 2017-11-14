Национальная сборная Таджикистана по футболу в рамках группового раунда отборочного турнира Кубка Азии-2019 провела встречу с командой Йемена. Матч завершился вничью – 0:0.

Сегодня, 14 ноября, на Центральном стадионе Гиссара состоялся матч группового раунда отборочного турнира Кубка Азии-2019, в котором встретились сборные Таджикистана и Йемена. Эта встреча была очень важной для нашей сборной. В случае успеха сборная Таджикистана впервые в своей истории могла завоевать путевку на Кубок Азии, который пройдет в 2019 году в Объединенных Арабских Эмиратах.

Таджикские футболисты на протяжении всего матча пытались выполнить эту задачу, но им так и не удалось забить гол в ворота соперника. В свою очередь, команда Йемена, которая также имела шансы завоевать путевку в чемпионат Азии, создала несколько опасных моментов у ворот хозяев, но завершить их взятием ворот не сумела.

Таким образом, сборные Таджикистана и Йемена, у которых по 7 очков, занимают 2-3 места в группе «F». На первом месте идет сборная Филиппин (9 очков), с которой наша команда проведет свой последний матч в группе в марте 2018 года на выезде.

Таджикистану, чтобы выйти на финальный этап чемпионата Азии, в этом матче нужна только победа.